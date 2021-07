Mauá acusa gestão anterior de sumir com documentação do pátio municipal

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



05/07/2021 | 00:01



O pátio municipal de veículos de Mauá está completamente abarrotado. Mesmo do alto, é difícil encontrar um espaço para alocar automóveis que porventura sejam apreendidos nos próximos dias. E não adianta nem tentar saber quantos carros estão por lá. De acordo com a Prefeitura, desde janeiro sob comando de Marcelo Oliveira (PT), a gestão anterior, cujo prefeito era Atila Jacomussi (ex-PSB, atual SD), não deixou quaiquer documentos sobre o local referente ao ano de 2020 e no primeiro semestre ainda não foi possível regularizar a situação.

De acordo com a atual administração, as informações atuais do pátio são desconhecidas. “A gestão anterior não deixou dados referentes ao exercício 2020”, afirmou brevemente nota enviada pela Prefeitura ao ser questionada sobre o número de veículos que foram retirados das ruas nos últimos anos e qual era a ocupação do espaço, na Avenida Papa João XXIII.

A gestão informou, apenas, que desde janeiro deste ano 49 veículos foram parar no local após fiscalizações e 12 que haviam sido abandonados nas ruas da cidade também foram recolhidos ao pátio.

Conforme o professor da FEC (Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) Creso de Franco Peixoto, a situação causa estranheza. Para o docente, a gestão pública deve ter ciência de tudo aquilo que fica sob sua responsabilidade.

“Quem realiza o confisco destes automóveis é o Executivo, por meio de restrições previstas em normas e leis. Desta forma, o poder público se torna o fiel depositário deste item até que o dono do automóvel regularize sua situação. A administração, por exemplo, deve entregar o automóvel do mesmo jeito em que ele foi recolhido, mas é só olharmos para os pátios para vermos que essa situação não ocorre. Para mim, esse é o principal indicativo de que deveria haver reformulação da lei de apreensão de automóveis”, declarou o professor.

Dentro do panorama apresentado pela Prefeitura de Mauá, o Diário também questionou como a administração trabalharia sem as documentações dos veículos que estão apreendidos nos pátios. A gestão do prefeito Marcelo Oliveira não respondeu à demanda até o fechamento desta edição.

O Diário também buscou contato com Atila Jacomussi para que pudesse explicar por que não haviam dados relativos a 2020, mas ele não retornou às ligações telefônicas.