Aildo Ferreira: ‘Vamos transferir atletas do Ibirapuera para São Bernardo’

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



05/07/2021 | 00:01



São Bernardo irá absorver alguns dos esportistas do judô e do atletismo que ficaram sem casa desde que foi firmado o processo de concessão do Complexo do Ibirapuera, na Capital. Quem disse isso, em primeira mão ao Diário, foi o secretário estadual de Esportes, Aildo Rodrigues Ferreira. Segundo ele, em breve será assinada parceria entre o Estado e a Prefeitura são-bernardense para que os atletas utilizem a estrutura da antiga Arena Caixa, ou Centro de Atletismo Professor Oswaldo Terra, no bairro Santa Terezinha. O local, que será reformado, ficou desassistido desde que a instituição financeira rompeu o vínculo com a cidade do Grande ABC.

O Grande ABC tem grande tradição esportiva, com equipes históricas em diversas modalidades (como futebol, vôlei e basquete) e atletas olímpicos. De que forma enxerga a relevância esportiva da região?

De fato, é uma região reconhecida em todo o País por revelar grandes atletas e também por boas estruturas esportivas. Portanto, o rendimento brasileiro em grandes competições nacionais e internacionais está também atrelado ao Grande ABC.

Recentemente, Diadema foi uma das cidades contempladas com uma nova academia ao ar livre. Quais são as próximas ações voltadas para as sete cidades em âmbito esportivo?

Todos os nossos programas e ações estão sempre pautados em ações diretas com prefeituras, conforme o estilo de gestão do governador João Doria, que tem foco municipalista. No Grande ABC, temos ótima relação com as sete cidades e acreditamos que a próxima ação seja a implantação do nosso centro de excelência em São Bernardo.

Qual é hoje o relacionamento da secretaria estadual de Esporte com as pastas esportivas das sete cidades da região? Existe algum projeto sendo desenhado?

No momento, o principal é realmente o centro de excelência. Com o processo de concessão do Complexo do Ibirapuera, atendendo à lei que a autorizou (17.099/2019), vamos transferir os atletas que ali treinavam e se alojavam para a antiga Arena Caixa. As instalações serão aprimoradas e teremos espaço totalmente adequado aos atletas, o que não ocorria no formato anterior. Em breve, formalizaremos o convênio junto à Prefeitura de São Bernardo.

Como será essa transferência dos atletas que utilizavam a estrutura do Ibirapuera para a antiga Arena Caixa. O Estado vai ajudar a Prefeitura de São Bernardo a manter o projeto?

Exatamente, vamos assinar um convênio com a Prefeitura de São Bernardo para manutenção de atletas de alto rendimento, selecionados pelo nosso centro de excelência, nas modalidades de atletismo e judô. Além de utilizar a estrutura esportiva para treinamento, todos receberão também alimentação e alojamento no local, transferidos, portanto, de uma estrutura ultrapassada no Ibirapuera para uma área moderna e reformada em São Bernardo.

Naquele mesmo espaço onde existe a antiga Arena Caixa tem as estruturas do handebol e da ginástica. Estes equipamentos também servirão neste plano?

O convênio contempla as modalidade de judô e atletismo, que eram atendidas até então no Complexo do Ibirapuera.

Santo André se candidatou para receber o título de capital sul-americana do esporte por meio do Parlamento Europeu. O governo do Estado está a par dessa situação? Existe algum tipo de parceria entre Estado e município para que este prêmio venha mesmo para o território e para a população andreense?

Temos conhecimento e incentivamos que todos os municípios busquem a valorização sobre suas boas políticas esportivas, como é o caso de Santo André. A Secretaria de Esportes do Estado está à disposição para auxiliar caso seja necessário.

São Paulo tradicionalmente recebe os principais eventos esportivos no País. Quais são os próximos que estão confirmados e também os que poderão acontecer no Estado?

Mesmo com a pandemia, continuamos em busca de grandes eventos. Em setembro, teremos o Campeonato Paulista de Kart, além do Mundial de Kart, ambos em Birigui. Já voltamos a ser a largada da edição tradicional do Rally dos Sertões e teremos também uma edição exclusiva do Rally, no último bimestre do ano, largando do Vale do Ribeira e com chegada na região de São José do Rio Preto. Intermediamos também o retorno de todas as competições profissionais e de alto rendimento, orientando federações e confederações na elaboração de seus protocolos junto ao Centro de Contingência à Covid-19.

O Estado de São Paulo sempre representa a maior parte da delegação na Olimpíada e deve acontecer isso novamente para Tóquio-2021. Quais ações estão sendo feitas para que isso se mantenha para Paris-2024 e nas edições seguintes?

Nós atuamos principalmente na formação e iniciação dos atletas. Nessa gestão, criamos os centros de formação esportiva, espalhados em todas as regiões do Estado. Com isso, temos os Jogos Escolares, que são instrumentos de entrada e primeiros contatos com o esporte e também os centros de formação, com treinamento e estrutura adequados. Estamos focados em oferecer oportunidade para cada vez mais pessoas praticarem atividades físicas e esportivas, contando também com a parceria da sociedade civil e iniciativa privada.

Em 2020 a pandemia da Covid impediu a realização dos Jogos Regionais e Abertos. Existe alguma chance de essas competições acontecerem em 2021? E o Grande ABC ou alguma das cidades da região pode ser sede mais uma vez?

Tivemos experiências exitosas com o Grande ABC sediando as competições organizadas pela pasta, com destaque para 2017, quando realizamos um convênio inédito para realização dos Jogos Abertos nas sete cidades junto ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. A competição foi bem avaliada por todos os envolvidos no evento. Sobre 2021, ainda aguardamos o avanço da vacinação, a estabilidade da pandemia e novas orientações do centro de contingência para retomar nosso calendário.

De que maneira a Covid atrapalhou nos esportes no Estado de São Paulo? Como a pandemia está sendo contornada?

O impacto foi muito forte em toda a comunidade esportiva, principalmente dos chamados amadores, ligas, clubes e associações sem tantos recursos ou visibilidade. Auxiliamos a todos para a elaboração de protocolos com retomada em segurança, seguimos normalmente com o pagamento dos nossos programas, como Bolsa Talento Esportivo e Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, e o setor faz parte do programa Bolsa do Povo, lançado pelo governo de São Paulo para auxiliar economicamente os que mais precisam.

Como o governo está contornando o congelamento da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte?

O programa não foi congelado, houve apenas uma mudança em sua fonte de recursos. Já em 2021 o programa será relançado, com mudanças, mas o governo de São Paulo já garantiu e publicou inclusive o mesmo valor destinado no ano anterior: R$ 60 milhões. Ainda no primeiro semestre serão divulgadas as demais informações sobre inscrições de projetos, aprovações e outros detalhes.

Qual é a condição atual e quais os planos reais e efetivos para o Complexo do Ibirapuera?

O processo de concessão segue em andamento. Afora alguns pedidos de tombamento e tentativas de atrasá-lo, estamos otimistas para transformar o espaço em uma referência em estrutura esportiva, cultural e de entretenimento, totalmente aberto ao público e com investimentos totalmente privados na faixa de R$ 1 bilhão. Teremos, portanto mais eventos, mais emprego e renda, além de um local inclusivo e com muito mais visibilidade ao esporte.

Quais outras estruturas poderão seguir este mesmo caminho de privatização do Ibirapuera? O autódromo de Interlagos é uma delas? Quais os planos para o maior palco do automobilismo brasileiro?

Cabe esclarecer, primeiramente, que o Complexo do Ibirapuera está em processo de concessão (cessão da área a um administrador privado) por 35 anos, a partir da assinatura do contrato, enquanto a privatização seria a venda definitiva do espaço. O autódromo de Interlagos tem administração municipal, portanto, não temos informações exatas sobre os planos de sua gestão.

O que está sendo feito voltado ao esporte paraolímpico?

Lançamos no mês de fevereiro, em parceria com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Programa de Desenvolvimento Paraolímpico do Estado de São Paulo (Paradens). A iniciativa visa qualificar estudantes e professores de educação física para a aplicação de aulas em diferentes modalidades esportivas a pessoas com deficiência. Temos também o Time São Paulo e o Centro de Treinamento Paralímpico, referências em formação de atletas e em estrutura. São Paulo tem responsabilidade direta sobre os bons resultados do Brasil no esporte paraolímpico.

Existem ações voltadas também aos esportes eletrônicos?

Já realizamos duas edições do Campeonato Paulista de Jogos Eletrônicos e também o Arena Hub, um polo específico para inovações em esportes, localizado no Allianz Parque, em São Paulo, com grande espaço para os games. Temos acompanhado todo o crescimento desse setor, já adicionamos a competição ao nosso calendário oficial e temos todo interesse em modernizar cada vez mais a atuação da pasta.

Estão previstas ações para preservação da história do esporte paulista, como a criação de um museu ou local dedicado a guardar acervos de uma história que se mistura com a do sucesso esportivo nacional, a exemplo do Museu do Futebol?

Não há um projeto específico neste momento sobre o tema, uma vez que estamos focados na retomada do setor esportivo durante e após a pandemia, bem como trabalhamos sempre dentro de nossa realidade orçamentária. Havendo um projeto concreto nesse sentido, temos toda disposição em conhecer e apoiar.

RAIO X

Nome: Aildo Rodrigues Ferreira

Estado civil: casado

Idade: 59 anos

Local de nascimento: Quirinópolis, em Goiás

Mora em: São Paulo

Formação: geografia, direito e jornalismo

Hobby: cozinhar, brincar com a neta e pescar

Local predileto: minha casa, mas fora de casa é andar na praia

Livro que recomenda: Bíblia Sagrada

Personalidade que marcou sua vida: Ayrton Senna, um esportista, um vencedor, um campeão

Profissão: Secretário de Esportes do Estado de São Paulo

Onde trabalha: Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo