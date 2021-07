A mais antiga escritura descoberta. Nesta prévia deu Santos na Redação. Escritura salva este castelinho.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



05/07/2021 | 00:01



É a história de cada um presente na caligrafia que conduz aos tabeliões pioneiros.

“Contamos com vocês nessa empreitada para nos ajudar a recontar a história de São Paulo por meio de escrituras públicas.”

Apelo do Colégio Notarial do Brasil – Seção São Paulo aos 600 tabeliães de notas associados para que participem do projeto ‘Memórias Notariais’.

Andrey Guimarães Duarte, vice-presidente do CNB/São Paulo, diz que cada descoberta é uma emoção. Por exemplo: quando o pioneiro Serrano foi criado, em Paranapiacaba, não havia cartórios no então município de São Bernardo – nome genérico do atual Grande ABC. Como localizar a escritura do espaço que hoje serve ao seu campo de futebol?

Todo bom historiador teria condições de seguir as pegadas do documento, num cartório de São Paulo. Não encontrando neste, que se vá ao anteriormente mais antigo seguinte.

FESTA NO CORINTHIANS

Um tabelião experiente, motivado pelo projeto ‘Memórias Notariais’, se sobressai sempre no ofício de descobrir raridades escondidas pelo tempo. Daí o sucesso do empreendimento.

Foi assim quando o CNB/SP celebrou os 91 anos do estádio do Parque São Jorge. No dia 19 de agosto de 2017, a velha “Fazendinha” foi sacudida não por um jogo de futebol, mas ao receber a escritura de compra e venda da Fazenda São Jorge, adquirida pelo clube em 1926.

Hoje cópia da escritura ocupa lugar de destaque no Acervo Histórico do Timão. Da mesma forma que os ‘boleiros’ da Redação do Diário guardarão com carinho escrituras semelhantes dos seus times de coração, cópias recebidas semana passada pelas mãos do entusiasta pelo tema, Dr. Andrey.

Naturalmente, o projeto ‘Memórias Notariais’ não se preocupa só com a história do esporte bretão.

HISTÓRIA REDESCOBERTA

Em exposições públicas, o CNB/SP tem apresentado raros documentos, entre os quais a escritura mais antiga da qual se tem conhecimento do Estado de São Paulo, um documento datado de 1623. Nele, Simão Borges Sequeira, o tabelião à época da Vila de São Paulo, a pedido do administrador geral da Capitania, faz um relato fidedigno do assassinato do principal índio do local que iria se converter ao catolicismo.

Têm sido localizadas escrituras de escravos de 1871, uma escritura de emancipação de Santos Dumont, o pai da aviação, a escritura de doação de bens de Assis Chateaubriand – o importante empresário do ramo de comunicações entre 1940 e 1960.

Motivo de reportagem no mais recente jornal do CNB/SP, o Castelinho da Brigadeiro, deve grande parte da comemoração dos seus 110 anos, e da sua preservação neste 2021, à sua escritura de compra e venda localizada pelo ‘Memórias Notariais’.

Os olhos cartoriais voltam-se, ao mesmo tempo, para o passado e para o futuro, estudando e aplicando os novos conceitos tecnológicos – há, inclusive, uma linha do tempo que mostra as lutas e avanços do CNB/SP rumo à era tecnológica.

O Grande ABC, preocupado com a construção da história e memória, terá muito a ganhar se ombrear-se a esta nova gigante fonte de informações

Diário há meio século

Domingo, 4 de julho de 1971 – ano 13, edição 1578

Gente – Oriovaldo Fernandes, gerente da Mesbla, despede-se após 24 anos. Ele participou da instalação da filial da empresa em Santo André, em 1957.

Dietrich Hemrich Ulrich Gerner, de Ribeirão Pires. Nasceu em 1906. Chegou ao Brasil em 1929. Atleta e técnico de Adhemar Ferreira da Silva, primeiro bicampeão olímpico do País.

Regina Tebaldi eleita a Garota Semasa.

Em 5 de julho de...

1916 – Moradores se unem para oferecer uma taça de fino metal, denominada “Senador Flaquer”, ao vencedor de uma partida de futebol entre o Primeiro de Maio e o Serrano. O jogo, em data a ser marcada, se realizará no campo do Brasil FC, Centro de Santo André.

1956 – Toma posse o novo conselho diretor do Rotary Santo André. Na presidência, João Simões.

1976 – Firestone produz o pneu número 50.000.000. Contagem iniciada em 1940, quando se instalou em Santo André.

1991 – Projetados mais 1.700 túmulos para os cemitérios da Saudade e das Lágrimas, em São Caetano.

Represa Billings tem a sexta mortandade de peixes do ano.

Santo do dia

Antonio Maria Zaccaria (Cremona, Itália, 1502-1539). Médico e padre. Fundador da Ordem dos Clérigos Regulares de São Paulo (Barnabitas) e da Congregação das Freiras Angélicas de São Paulo.

Municípios brasileiros

Hoje é o aniversário de Fernando Prestes, elevado a município em 1935, quando se separa de Monte Alto.

Pelo Brasil, aniversariam: Angical, Antonio Gonçalves, Campo Alegre de Lourdes, Cândido Sales, Iraquara, Santa Cruz da Vitória e Souto Soares (Bahia); Beberibe, Poranga e Sobral (Ceará); Buriti Bravo (Maranhão); Cabixi (Rondônia); Fundão (Espírito Santo); Itaguaí (Rio de Janeiro); Luís Gomes e Santo Antonio (Rio Grande do Norte); e São João do Piauí (Piauí).