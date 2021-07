Lázaro Ramos é vacinado contra covid-19: 'a chance que milhares não tiveram'

04/07/2021 | 16:12



Lázaro Ramos usou as redes sociais neste sábado, 3, para falar sobre a experiência de receber a primeira dose da vacina contra o coronavírus. "Enfim, chegou o dia. Me vacinei. Este tem sido um momento simbólico e merece uma postagem especial. Tanto que pensei neste dia. Preciso agradecer aos profissionais da saúde. E também dizer como muitos "Viva o sus" e tantas outras coisas que vem sendo ditas ininterruptamente sobre máscara sobre a importância da vacinação", afirmou na legenda do vídeo que publicou no Instagram.

O ator tomou a coronavac e ressaltou o valor da ciência. Ao mesmo tempo, Lázaro usou a postagem para falar da perda de uma pessoa muito próxima a ele, que morreu em decorrência da covid-19.

"Tenho aparecido um pouco menos aqui nas redes, ainda entristecido pela morte por covid de mais uma pessoa, um dos caras mais gentis e corretos que conheci. Ele se foi com 45 anos de idade. Se foi poucos dias antes da data que seria a sua data de vacinação. Não há como não pensar que se a vacina tivesse chegado antes ele poderia estar aqui conosco. É muito duro pensar isso. Muito injusto", disse.

Lázaro Ramos também destacou que se sente triste por milhares de vidas que se foram em decorrência da lentidão no processo de vacinação no Brasil. "Então, esta postagem é também para lamentar as tantas vítimas da covid - ou do descaso. Um descaso absurdo e revoltante. Hoje me sinto abençoado por ter mais uma chance, a chance que milhares não tiveram, a chance que todos nós temos de ter. A vacina veio como alegria, alívio e esperança. Que sejamos todos nós abençoados o quanto antes, que possamos enviar amor a quem sofreu perda e que saibamos honrar os que foram", concluiu.