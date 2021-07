Britney Spears teria sofrido agressões psicológicas e verbais desde o início da tutela: Ele gritava que ela era uma prostituta e péssima mãe

04/07/2021 | 16:11



Parece que a tutela de Britney Spears não se tornou um martírio para a cantora apenas recentemente. Uma reportagem investigativa conduzida pela revista The New Yorker aponta que a artista passou a sofrer nas mãos do pai, Jamie Spears, desde o começo, sendo alvo de agressões verbais e ameaças psicológicas constantes.

A publicação alega ter conversado com Jacqueline Butcher, uma antiga amiga de Britney que chegou a testemunhar a favor do início da tutela da cantora. Hoje, a moça alega de arrepender do ocorrido:

Na época, pensei que estávamos ajudando. E eu não estava, e ajudei uma família corrupta a assumir todo esse controle.

Devido ao fato de ter apoiado inicialmente a tutela do pai da artista, Jacqueline teria tido permissão para conviver com a cantora por algum tempo, e teria presenciado alguns dos abusos de Jamie Spears. Ela conta, por exemplo, que poucos dias depois que a musa teve alta de um hospital psiquiátrico, em 2008, o pai teve uma conversa perturbadora com a filha, na qual ela estava de joelhos no chão e ele estava sentado em frente a uma mesa:

Jamie disse: Querida, e achei que ele ia dizer: Nós te amamos, mas você precisa de ajuda. Mas o que ele disse foi: Você está gorda. Papai vai colocar você em uma dieta e contratar um treinador, e você vai voltar à forma. Jamie apontou para a TV e disse: Você vê aquela TV ali? Você sabe o que vai acontecer em oito semanas? Vai ser você ali, e eles vão dizer: Ela está de volta.

No momento, a televisão exibia um episódio da série How I Met Your Mother - e, poucas semanas depois, Britney fez uma participação especial na produção, atuando como uma secretária que fica perdidamente apaixonada pelo personagem Ted Mosby, vivido por Josh Radnor.

Mas isso não é tudo. A amiga conta que Jamie frequentemente perdia a paciência com a filha e gritava descontroladamente, enquanto sua mãe dizia que que ela só poderia ver os filhos - ou fazer qualquer outra coisa que tivesse vontade - se obedecesse ao pai:

Ele gritava tudo na cara dela - com saliva voando - dizendo que ela era uma prostituta e uma péssima mãe. Lynne estava tipo: Obedeça ao papai e eles vão deixar você sair.

A reportagem ainda conta que Jamie teria demitido todos os funcionários de Britney e contratado aqueles que ele julgava serem mais qualificados para cuidar da cantora. Entre os trabalhadores dispensados estava uma governanta com a qual Britney tinha uma relação muito forte, e que inclusive teria recebido ligações da cantora para matar as saudades - antes que o pai proibisse a ex-funcionária de atender aos telefonemas da artista.

Poucos meses depois, Britney lançou o disco Circus.

Outras informações apontadas pela reportagem é que a cantora teria sido internada à força por simplesmente pedir por mais tempo com seus filhos, e que horas antes de seu depoimento revelador no dia 23 de junho, ela teria ligado para a polícia para denunciar a tutela do pai como abusiva, se colocando como vítima. A ligação, no entanto, permanece em sigilo por ser considerada evidência no julgamento da artista.