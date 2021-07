Mãe de Larissa Manoela deixa de seguir a filha nas redes sociais

04/07/2021 | 16:11



É vixe atrás de eita! Larissa Manoela está passando uns dias em Orlando, nos Estados Unidos, com as amigas e a mãe, Silvana Santos. No entanto, parece que a festa virou enterro.

No último sábado, dia 3, a matriarca da família chocou os fãs da atriz ao deixar de seguir a própria filha nas redes sociais. Oi? Além disso, Silvana abriu uma caixinha de perguntas nos Stories e se mostrou infeliz com a viagem. Quando um seguidor perguntou se ela iria aos parques da Disney, a mãe da atriz respondeu com um simples não e que não tem nada de diferente por lá.

O que aconteceu com a mãe da Larissa Manoela, comentou um fã.

Hoje eu estou só a mãe da Lari, brincou outro.

Vish!