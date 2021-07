Virginia Fonseca mostra corpão 32 dias após parto da filha: -Já emagreci 13 kg

04/07/2021 | 16:11



Ela está com tudo! Virginia Fonseca, que sempre mostra a sua rotina como mamãe de primeira viagem nas redes sociais, compartilhou no último sábado, dia 03, um vídeo sobre o pós-parto.

Em seu canal do Youtube, a influenciadora digital falou sobre as mudanças no corpo 32 dias após ter sua primeira filha com Zé Felipe, a pequena Maria Alice.

- Estou inchada. Estava fazendo drenagem três vezes por semana, mas tem dias que não faço. Correria louca. Estou sendo bem verdadeira, mostrando gordura, estrias e celulite. Que se dane! Meu bumbum e quadril estão diminuindo, mas está muito devagar. Estou me sentindo com o quadril muito, muito largo ainda. Meu braço diminuiu bastante, mas tem uma celulite. As estrias continuam iguais, disse.

Quando mostrou a barriga, Virginia disparou:

- Não sei se é flacidez ou gordura, mas está assim. Ainda sinto um pouco de dor. Já emagreci 13 kg.