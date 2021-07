Em meio a polêmica de Viviane Araújo no Super Dança, professor da atriz dispara: - Vou falar o verdadeiro motivo do meu desligamento

04/07/2021 | 16:10



Viviane Araújo está participando do Super Dança dos Famosos e teria ficado inconformada ao perder para Paolla Oliveira, parando na repescagem. Com isso, a atriz teria mexido alguns pauzinhos para conseguir trocar de professor para a atração, colocando Rodrigo Oliveira no cargo de Adeilton Ribeiro.

Adeilton, como era de se esperar, não ficou muito contente com a decisão. No último sábado, dia 3, o bailarino publicou uma série de vídeos nos Stories falando sobre a situação, entregando que só ficou sabendo do problema através das notícias sobre o assunto.

- Infelizmente, ou felizmente, eu não estarei mais participando do Super Dança. Estou processando tudo porque fiquei sabendo de última hora, através dos sites. As partes envolvidas não publicaram nada, não se manifestaram. As pessoas que me acompanham precisam saber o real motivo do que aconteceu, até mesmo para eu ficar mais tranquilo em relação a isso. Em breve vou processar tudo direitinho para não falar besteira, ou algo do tipo, e estarei comunicando a vocês o verdadeiro motivo do meu desligamento do programa.

O rapaz ainda escreveu sobre o assunto através da ferramenta, entregando que acredita ter sido alvo de uma injustiça, relembrando o fato de que a nota obtida por ele na competição não deixou a desejar:

- Eu só não gosto de injustiça. Eu sempre fiz tudo com dignidade, mas a gente nunca pode errar, mesmo sabendo que não erramos. Os 9,9 fizeram eu ter um julgamento cruel. Vários outros participantes tiraram bem menos e puderam continuar. Mas, por que comigo?

Ribeiro ainda publicou uma série de notícias que falavam sobre sua participação na competição e reforçavam o fato de o rapaz ter raízes baianas. Além disso, ele ainda publicou o seguinte texto:

Minha terra Bahia me reconhece como artista desde sempre. Minha história não começa hoje. Minha história tem estudo, luta e coragem.

Em seguida, o dançarino ainda afirmou que não tem medo de se queimar ao falar do assunto, e destacou sua carreira na área de coreografia:

- Muitas vezes isso passa despercebido porque a gente acha que vai se queimar, que as pessoas não vão mais chamar a gente pra trabalhar. Não sou nenhum menino de rua que foi pego e colocado ali dentro. Estudei, tenho 18 anos de carreira, estudei nas melhores escolas da Bahia e fiz turnê em todos os lugares do mundo que vocês possam imaginar. Já foi o tempo em que deixava de falar as coisas com medo de me queimar. Não estou inventando, não estou aumentando, estou falando de fato o que está acontecendo.

