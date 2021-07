Amigos homenageiam Paulo Gustavo dois meses após a morte do ator e Tatá Werneck declara: Você virou lenda

04/07/2021 | 15:10



Neste domingo, dia 4 de julho, completam-se dois meses desde a morte do ator e humorista Paulo Gustavo, que passou pouco mais de um mês e meio internado por complicações da Covid-19 e acabou não resistindo, tendo sua morte anunciada no dia 4 de maio. Na data, o humorista recebeu homenagens de diversas celebridades, como Tatá Werneck, Preta Gil, Zé Ricardo e Juliana Amaral, irmã do ator.

Tatá Werneck

A atriz, que fez constantes postagens sobre o amigo desde sua internação, começou o dia realizando uma simples postagem no Twitter para comentar sobre a data:

Em seguida, a humorista publicou uma galeria de fotos ao lado de Paulo, revelando na legenda que tem sonhos constantes com o amigo:

Acabei de sonhar com você. De novo. Eu sonho quase todos os dias. São os momentos que me confortam. Eu falei pra uma amiga que não consigo falar sobre isso ainda. E ela me disse: Mas você fala dele o dia inteiro, você sabe né?. Só passaram dois meses dessa angústia. Perdi três amigos jovens na pandemia. Você não é nem mais amigo, Paulo. Você virou lenda. A gente te ama muito.

Além disso, Tatá também fez um novo apelo pedindo que as pessoas usem máscara e tomem a vacina contra a Covid-19.

Juliana Amaral

Ju Amaral, como é conhecida, tem feito constantes homenagens ao irmão através de suas redes sociais. Na data, ela optou por publicar um clique ao lado de Paulo, e na legenda escreveu simplesmente:

Dois meses irmão. Bizarro! Jesus, me dê forças para aguentar, para não enlouquecer! Te amo pra sempre Tatau. Poxa vida!

Preta Gil

Já a cantora escolheu uma foto na qual aparece arrumada ao lado do ator e, usando a hashtag Paulo Gustavo Eterno, lamentou as saudades do amigo:

Dois meses de dor, saudade que sufoca. A vida sem você não tem o mesmo sabor, a mesma graça. Eu te amo tanto, mas tanto meu amor!

Zé Ricardo

Zé Ricardo, por sua vez, resgatou um vídeo que parece ter sido feito em seu camarim durante o Rock in Rio, no qual Paulo Gustavo aparece cantando a música infantil A Barata Diz Que Tem em um karaokê. Na legenda, ele ressaltou as saudades que sente do amigo, e revelou que os dois estavam trabalhando em um conjunto de músicas infantis para os filhos do humorista, Romeu e Gael:

Que saudade, meu irmão?. Das tardes de música no meu estúdio. De ouvir suas ideias sobre os novos projetos. Da sua risada que enchia a sala. Das mer**s que você falava, quase nos fazendo morrer de rir. Quando o Paulo contava uma ideia sobre um projeto novo, era fácil imaginá-lo pronto. Ele sabia exatamente o que queria. E confiava que a música iria ajudá-lo a materializar. Aqui nós estávamos ensaiando várias músicas infantis para Gael e Romeu. A gente planejava gravá-las para o aniversário dos pequenos. Não deu tempo de acabar. Mas eu só agradeço por tudo que deu tempo de fazermos juntos. Pelas trilhas, peças, pelo show Filho da Mãe, com minha querida Déa Lúcia, e pela honra imensa de ter sido seu amigo. Te amo Paulo!

Mônica Martelli

A atriz é outra das amigas de Paulo Gustavo que frequentemente falam sobre a perda do ator e que decidiu usar um clique ao lado do humorista para lamentar a data. Martelli ainda relembrou uma piada feita por Paulo no momento da foto.

Dois meses sem você. Cada dia sinto mais a sua ausência. Tentando conviver com o inaceitável. Quando a gente acabou de fazer essa foto, o Paulo Gustavo olhou e falou: Vou mandar essa direto para o dentista, a arcada inteira tá aqui.

Ingrid Guimarães

Guimarães também decidiu rememorar o amigo e destacou que a data é duplamente dolorosa para ela, que faz aniversário na próxima segunda-feira, dia 5. A apresentadora publicou um vídeo no qual Paulo aparece em frente à uma multidão de espectadores e canta Parabéns para você. Na legenda, ela lamentou a perda:

Hoje faz dois meses que você se foi e ainda não sonhei com você. Amanhã é meu aniversário e já estou sentindo falta das suas mensagens dizendo: Amanhã tem post e eu não vou nem dar parabéns pessoalmente porque o que importa na real é o post. Aí sempre vinham vídeos como esse ou textos hilários. Você sempre vinha em todas as minhas comemorações, as pequenas e as grandes. E dava os melhores presentes jogando na cara o preço e eu ria tanto! Eu vou sentir muita saudades de ter você amanhã comigo. É até estranho falar por aqui. Mas eu não quero deixar de lembrar nunca. Te amo.

Samantha Schmütz

Samantha Schmütz publicou um vídeo no qual aparece no palco com Paulo Gustavo caracterizado, e na legenda falou sobre como sente falta do ator e sobre como foi uma honra ter inspirado sua carreira:

Ele sempre me levantou! Aí eu disse pra você que eu queria fazer teatro, e você falou que eu tinha que estudar, correr atrás. Eu estudei, corri atrás e hoje eu estou fazendo esse espetáculo. Já estou há dez anos em cartaz e sempre que me perguntam em entrevista se tenho alguma inspiração, as pessoas gostam de tirar onda, dizer que é Monty Python, Oscarito, mas a minha maior inspiração é você. Eu agradeço muito por ter passado grande parte da vida ao seu lado, que presente de Deus ser sua amiga, irmã. Ser sua inspiração vale mais que qualquer fortuna, sinto demais a sua falta. Não sei se vai passar essa dor algum dia, mas por enquanto só dói... Só piora? Obrigada irmão, por ter me amado, por ter sido tão fiel!