5 filmes para assistir no 4 de Julho, Dia da Independência dos EUA

Em 4 de julho é celebrado o Dia da Independência dos Estados Unidos, que marca a data em que as colônias americanas cortaram oficialmente laços com a Coroa Britânica e instituíram os EUA como Estado independente. A data coincide com a publicação da Declaração de Independência, em 1776, e desde 1870 é um feriado nacional no país.

Confira abaixo uma lista com a sugestão de cinco filmes que abordam direta ou indiretamente a data para você assistir.

Hamilton (2020)

Vencedor de 11 prêmios Tony como musical, o filme aborda a vida de Alexander Hamilton (Lin-Manuel Miranda), primeiro secretário do tesouro dos Estados Unidos e considerado um dos pais fundadores do país norte-americano.

O longa conta o passado dos EUA da perspectiva dos dias atuais, com diversos atores negros e latinos representando figuras históricas brancas que conquistaram a independência da nação em relação ao Reino Unido. A versão disponível no serviço de streaming Disney+ desde 4 de julho de 2020 é uma gravação ao longo de três dias de espetáculo em 2016.

1776 (1972)

Em quase duas horas e meia de duração, o longa busca retratar os fatos que marcaram a independência dos Estados Unidos, com foco em figuras conhecidas como Benjamin Franklin (Howard da Silva), Thomas Jefferson (Ken Howard) e John Adams (William Daniels). Versão cinematográfica de musical de sucesso da Broadway nos anos 1960 e 1970, 1776 foi indicado ao Oscar de melhor fotografia em 1973.

O Patriota (2000)

Estrelado por Mel GIbson, O Patriota se passa durante a Guerra de Independência dos EUA, em 1776, e conta com o roteirista Robert Rodat, de O Resgate do Soldado Ryan, e o diretor Roland Emmerich, de Independence Day.

A história remete à vida de Benjamin Martin (Gibson) que deixa de lado suas ambições pessoais para lutar pela libertação de sua pátria. Ex-combatente da Guerra dos Sete Anos, ele a princípio se recusa a voltar aos campos de batalha para que possa cuidar em paz dos sete filhos que cria como viúvo. As coisas mudam quando seu filho mais velho, Gabriel (Heath Ledger) decide se alistar nas tropas revolucionárias.

Nascido em 4 de Julho (1989)

Tom Cruise interpreta Ron Kovic, soldado da vida real que ficou paraplégico após servir na Guerra do Vietnã e se transforma em um ativista anti-guerra. Inspirado no livro Nascido em 4 de Julho, escrito pelo próprio Kovic, o longa venceu o Oscar de melhor diretor (Oliver Stone) e melhor edição, além de ter sido indicado nas categorias de melhor filme, melhor ator (Tom Cruise), melhor roteiro adaptado, melhor fotografia e melhor edição de som e melhor trilha sonora.

Independence Day (1996)

Dirigido por Roland Emmerich, o filme se passa durante uma invasão alienígena ao planeta Terra. Protagonizado por Will Smith, que vive o capitão Steven Hiller, e Bill Pulman, o fictício presidente dos Estados Unidos Thomas Whitmore. Apesar de não retratar diretamente a história do Dia de Independência, a trama se passa durante um 4 de julho e conta com ação e heróis improváveis.