Aos 84 anos de idade, Papa Francisco é internado para cirurgia no intestino

04/07/2021 | 14:10



O Papa Francisco, de 84 anos de idade, foi internado neste domingo, dia 4, para realizar uma cirurgia no intestino grosso. De acordo com o Vaticano, o chefe supremo da Igreja Católica está no hospital Policlínica A. Gemelli, em Roma, e o procedimento para reparar uma estenose diverticular sintomática de cólon já estava agendado.

Algumas horas antes, o pontífice até mesmo participou da cerimônia na Praça de São Pedro e, em seu discurso, revelou que em setembro irá para a Hungria e a Eslováquia, com o intuito de celebrar a missa de encerramento do 52º Congresso Eucarístico Internacional.

Ainda segundo informações do Vaticano, um novo boletim médico será divulgado quando a cirurgia terminar.