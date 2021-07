Wimbledon antecipa 100% de público nas quadras a partir das quartas de final

04/07/2021 | 13:55



O Torneio de Wimbledon vai ter capacidade máxima de torcida a partir dos jogos das quartas de final. A antecipação foi anunciada pela organização do Gran Slam londrino neste domingo. Antes, a previsão era apenas de quadra cheia nos jogos das finais do feminino e masculino.

Com a antecipação, os jogos que antes eram acompanhados por somente 50% da capacidade, agora serão assistidos com lotação máxima, mostrando que os ingleses já confiam nas medidas adotadas de combate à covid-19.

As quartas de final do torneio feminino estão agendadas para começar na terça-feira, ainda sem duelos definidos. Já no masculino, os jogos desta fase iniciam-se a partir de quarta-feira. Ambos farão, ainda, os confrontos das oitavas de final.

"Temos o prazer de anunciar que o Centro (quadra central) e a Quadra nº 1 terão 100% da capacidade para as quartas de final, com o Centro também com 100% para as semifinais e finais", informou a organização de Wimbledon em suas redes sociais.

E ainda festejaram serem o primeiro torneio esportivo da Inglaterra ao ar livre a receber público total numa partida. "Isso os tornará os primeiros estádios completos ao ar livre em um evento esportivo no Reino Unido desde o início da pandemia."

Mesmo a Eurocopa, com jogos em Wembley, está limitando a presença de torcedores. O estádio hospedará semifinal e final da competição e mesmo assim não venderá ingressos para todos os lugares. Nem mesmo com a presença da seleção local em campo.