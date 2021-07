Participante do MasterChef de 2020 morre após internação por Covid-19

04/07/2021 | 13:10



Cecília Ramos, participante do episódio inicial da sétima temporada do MasterChef, em 2020, morreu no dia 3 de julho após complicações da Covid-19. A chef estava internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) há cerca de um mês e meio, e acabou não resistindo.

A informação da morte foi confirmada pelo marido da cozinheira, Francisco Pires. O site oficial do programa também comentou sobre o assunto, relembrando a passagem de Cissa Pretinha, como era conhecida, pelo programa nos moldes de competição semanal.

Na primeira dinâmica, a da Caixa Misteriosa dos Famosos, Cissa preparou um estrogonofe de bode a pedido do cantor Tirulipa mas, apesar de o prato principal ter sido elogiado, os jurados desaprovaram os acompanhamentos. Na prova seguinte, ela optou por cozinhar uma bisteca suína com ingredientes de cesta básica, mas o purê de ervilhas que preparou acabou não agradando o paladar de Erick Jacquin.Seu prato, inclusive, foi apelidado de isolamento social pelos jurados por conta da distância entre os itens no empratamento.

Além do marido, ela deixa um filho e mãe, Dona Gina, que era sua inspiração na cozinha.