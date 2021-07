Xuxa Meneghel rompe amizade com Andréa Sorvetão após vídeo polêmico: - Não quero mais dar nem oi

04/07/2021 | 13:10



A ex-paquita Andréa Sorvetão e seu marido, Conrado, causaram polêmica na web ao publicar um vídeo no qual afirmavam ser um casal hétero, cristão e tradicional. Pouco tempo depois, ainda, o cantor insinuou que teria uma arma em sua casa. Tudo isso parece ter abalado a amizade do casal com Xuxa Meneghel, que além de deixar de segui-los nas redes sociais teria detonado o casal em um vídeo e também através de mensagens!

Durante um bate papo com a estilista Michelle X realizado através de uma live no Instagram, a Rainha dos Baixinhos acabou entrando de modo indireto no assunto ao criticar casais heterossexuais que atacam pessoas homossexuais:

- Por que casais heterossexuais se acham no direito de se meter na vida de casais homossexuais? Me decepcionei muito com algumas pessoas há pouco tempo, quando vi que as pessoas estão realmente colocando para fora o que elas eram. Eu penso assim comigo: Eu não quero mais dar nem oi para essa pessoa, não quero mais nem falar com ela. Então, quando eu vejo essas pessoas, que eram preconceituosas, mas nunca demonstraram, e hoje estão mostrando que fazem discriminação e são, sim, homofóbicas e são a favor de atrocidades?

De acordo com o jornal Extra, o unfollow da loira veio pouco depois desse bate-papo - e teria desencadeado um desabafo por parte de Conrado, que chegou a realizar uma live no perfil da esposa para comentar sobre o assunto. Durante o vídeo, o cantor revela que a apresentadora chegou a enviar uma mensagem para Andréa em um grupo, e afirmou que Sorvetão teria ficado abalada com a situação:

- Em um grupo, a Xuxa fez uma consideração e eu li. Ela disse que o vídeo tinha sido ruim, um vídeo que não soa bem, em tom de ironia, que ela não havia gostado. Então entrei, me retratei, expliquei a ela a razão pelo qual nós tínhamos feito o vídeo e isso deixou a Andréa muito magoada, porque tocou numa pessoa que a gente ama e respeita muito, e que se sentiu incomodada com isso.

A ex-paquita ainda teria publicado em suas redes sociais uma indireta para a ex-amiga, dando a entender que o carinho de Xuxa não havia sido verdadeiro:

Não se engane, quem gosta de você vê todos os seus defeitos, sim, só não os colocam acima do que sente por você.

Vish!