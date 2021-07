04/07/2021 | 11:56



O papa Francisco, de 84 anos, foi internado neste domingo (4), no Hospital Policlínico Gemelli de Roma para ser submetido a uma intervenção cirúrgia programada com o objetivo de reparar uma "estenose (estreitamento) diverticular sintomática do cólon", informou o Vaticano.

O comunicado da Santa Sé não dá mais detalhes sobre o estado de saúde do pontífice e afirma que novo boletim médico será divulgado após o procedimento. O profissional responsável pela operação é o professor Sergio Alfieri, especialista em cirurgias no aparelho digestivo.

Mais cedo, Francisco participou da tradicional oração do Angelus, na Praça São Pedro, no Vaticano. Para dezenas de fiéis que acompanharam a celebração, o pontífice anunciou que pretende viajar para a Hungria e a Eslováquia em setembro, mas não mencionou a cirurgia.

O argentino Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, assumiu o posto mais alto da Igreja Católica em fevereiro de 2013, após seu antecessor, Bento 16, renunciar. Foi o primeiro pontifíce a abandonar o trono de São Pedro em 600 anos.