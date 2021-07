A geração 'cringe'

Yasmin Assagra

04/07/2021 | 11:28



Uma batalha de gerações coloca fogo na internet. Criada nas redes sociais, a disputa opõe os modos de vida e as preferências de crianças e adolescentes, representantes da chamada geração Z, aos millennials, pessoas que nasceram entre os anos 1980 e 1990 e hoje têm de 25 a 40 anos.

Quem começou tudo foi a criadora de conteúdo Carol Rocha. Em 17 de junho, ela quis saber, no Twitter, o que a geração Z considerava cringe nos millenials. Foram tantas respostas que o assunto logo foi parar nas listas de mais comentados.

É preciso explicar. Cringe é uma palavra inglesa que significa ‘vergonhoso’. Adaptada para o Brasil, ser cringe é ser cafona, ‘pagar mico’. Quitar boletos, usar calça skinny (aquelas mais justas), gostar da série Friends e dos filmes do bruxo Harry Potter e até tomar café da manhã foram consideradas atitudes que geram aquele sentimento de ‘vergonha alheia’.

Também são julgados cringes os millennials que usam o cabelo de lado, calçam sapatilha de bico redondo ou até mesmo os que são fãs da cantora norte-americana Taylor Swift.

Publicitária e estudante de psicologia, Carol Rocha, que pode ser seguida no Twitter no endereço @tchulim, já havia recebido, até sexta-feira, 3.500 respostas à sua indagação: “por favor jovens da geração z, me contem o que vcs acham um mico nos millennials (acho q falar mico já passou, é cringe ne)” – nas redes sociais, usar letras maiúsculas para começar frases é considerado cringe.

Rapidamente, o debate se espalhou pela internet, especialmente nas redes sociais, no próprio Twitter, mas também no Instagram e Facebook. Estatísticas mostram que as buscas pela palavra cresceram mais de 500% nos últimos dias e está entre as mais pesquisadas pelos brasileiros. E agora que já sabe o que ela significa, você é cringe ou não?