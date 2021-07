Yasmin Assagra

Alagba, considerada a tartaruga mais velha do mundo, morreu em um palácio da Nigéria, continente africano, em 4 de outubro de 2019. Tinha 344 anos! Viver muito tempo é uma característica destes animais. Acredita-se que o ritmo de vida mais lento influencie positivamente na longevidade.

É comum ver tartarugas com 100 anos ou mais. A longa duração da vida dos répteis quelônios, ou seja, que possuem concha óssea ou cartilaginosa nas costas atuando como escudo, está ligada à sua biologia. Como possuem metabolismo mais lento, gastam menos energia.

Funciona assim: ao consumir energia, o corpo dos animais produz os chamados radicais livres, agentes nocivos que prejudicam as células. Quanto menos energia gastarem, mais as células serão preservadas, garantindo mais anos de vida, exatamente como acontece com as tartarugas.

Outra curiosidade sobre as tartarugas é que elas evoluíram pouco ao longo do tempo. Surgiram logo depois dos dinossauros – cerca de 200 milhões de anos atrás – e praticamente mantêm a mesma estrutura biológica até hoje.

Em todo mundo, acredita-se que existam mais de 300 espécies de tartaruga, pelo menos 30 delas no Brasil. São divididas em dois grupos, aquáticas e terrestres. As representantes dessa última categoria são conhecidas como jabutis, as mais longevas. É possível criá-las como animal de estimação.

Com a morte de Alagba, Jhonatam, 189 anos, herdou o posto de tartaruga mais velha do mundo. Nascida em Seicheles, país formado por 115 ilhas no Oceano Índico, ela vive atualmente na ilha de Santa Helena, território britânico localizado no Atlântico.