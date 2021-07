Do Diário do Grande ABC



Com o teatro correndo nas veias há quase 25 anos, a Cia Fuxico de Teatro, grupo formado por três atores de Santo André, se viu em meio a profundas mudanças trazidas, principalmente, pela pandemia do novo coronavírus. Se até 2019 o palco estava cheio de cores e com a plateia lotada, a imagem mudou a partir de março de 2020, quando a Covid-19 passou a impedir os pequenos encontros e os integrantes da Cia, Alessandro Barbosa, 45 anos, Alessandra Nascimento, 44, e Cida Lima, 57, foram obrigados a buscar alternativas para manter a veia do teatro pulsando em suas vidas.

“Nos vimos meio perdidos, sem saber o que fazer. Mas não desistimos. Tivemos que reinventar nossa maneira de pensar teatro, nos render à tecnologia e mudarmos dos palcos dos teatros para as telas de celulares e computadores”, declarou Alessandro Barbosa, para explicar quais foram as principais mudanças na vida dos atores.

Com pesquisa voltada para projeto de teatro lambe-lambe, espécie de espetáculo realizado em caixas com bonecos em miniatura e que teve início em 2018, a Cia Fuxico de Teatro se preparou para fazer apresentações por meio da tecnologia, utilizando celulares e computadores.

“Ainda que o momento requeira reflexão, conseguimos tirar situações positivas de tudo isso. Com a nossa apresentação de tetro lambe-lambe pelas redes, atingimos locais que nunca pensamos, como os Estados Unidos, por exemplo. E também dez Estados do Brasil e inúmeras cidades”, comemorou Barbosa.

Ainda no ano passado, a Cia Fuxico de Teatro tinha na agenda diversas apresentações pelo Estado de São Paulo, muitas em parceria com o Sesc (Serviço Social do Comércio), que acabaram não ocorrendo devido à insegurança trazida pelo novo coronavírus. “De repente a gente se viu com ganho zero. Como lidar com isso?”, questionou Barbosa.

Alessandra, que é mulher de Ronaldo, revela que nos momentos mais difíceis pensou em desistir de manter a companhia, mas que durante esta reflexão conseguiu observar que havia esperança em outras alternativas. “A gente começou a ensaiar alguns trabalhos. Recebemos verba da Lei Aldir Blanc (recurso do governo federal distribuído a artistas durante a pandemia). E isso nos deu mais ânimo para continuar. Seguimos vivendo um mês por vez”, disse. “Num primeiro momento nos assustamos e tentamos entender o que estava se passando. O cenário incerto nos paralisou por um tempo”, disse.

Enquanto a pandemia se arrastava, Ronaldo e Alessandra também se embrenharam em outras atividades paralelas com intenção de angariar fundos. Costuraram máscaras para vender e também fizeram bolos para se manterem firmes.

Sobre os trabalhos realizados na modalidade on-line, Alessandra relata que, no início, não conseguia compreender como conseguiriam concretizar as apresentações.

“Nós nos surpreendemos. Tivemos respostas positivas e vimos as pessoas participando, se envolvendo com nosso trabalho. Isso resgatou nossa vontade de continuar. Isso nos ajudou a aprimorar nosso trabalho e trocar experiências. De uma dificuldade, se transformou em uma possibilidade”, avaliou a atriz.

Com fortes raízes no Grande ABC, já que a Cia Fuxico de Teatro nasceu nos palcos da Escola Livre de Teatro, de Santo André, e cresceu dentro das paredes da Fundação das Artes, em São Caetano, o ator relata que, por mais difícil que o ano de 2020 tenha sido e que 2021 também tem demonstrado ser, Barbosa se mostra esperançoso.

“Nada foi fácil. Temos dias tristes, dias melhores, mas a nossa companhia segue de pé, firme e forte”, afirmou Barbosa.