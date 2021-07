Do Dgabc.com.br



04/07/2021 | 10:59



Neste fim de semana, por meio de drive-thru, a Prefeitura de Santo André aplica a segunda dose da vacina contra a Covid-19 do laboratório Astrazeneca em pessoas com mais de 67 anos e a segunda dose da Coronavac em gestantes, puérperas e lactantes com crianças de até dois anos. Além deste público, moradores com mais de 40 anos e sem comorbidades começaram a ser imunizados.

Para garantir o reforço, é necessário agendar pelo site psa.santoandre.br/vacinacovid, que indicará data, horário e local disponíveis. Todos os munícipes devem apresentar, obrigatoriamente, comprovante de residência, documento de identidade e comprovante da primeira dose. As pessoas agendadas para receber a imunização podem levar um quilo de alimento não perecível para doar nos pontos de vacinação e drive-thru da cidade.

“Santo André segue estruturada para vacinar toda a nossa gente. Fim de semana de imunização em todos os drives (thru), com horário ampliado. Com muita responsabilidade, vamos ampliando a vacinação com a chegada de mais doses. Já ultrapassamos 60% de adultos protegidos e vamos avançar ainda mais”, afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Mesmo com o avanço da vacinação, a população não pode abandonar os cuidados para evitar a contaminação pelo coronavírus. Portanto, o uso de máscara, o distanciamento social e a higienização das mãos devem ser mantidas.

Vale lembrar que o Ministério da Saúde recomenda que o intervalo entre a imunização contra a Covid e a Influenza seja de, pelo menos, 14 dias, priorizando o imunizante contra o coronavírus.



DOSES VENCIDAS

Conforme publicado ontem pelo Diário, dados do Ministério da Saúde indicam que as prefeituras do Grande ABC aplicaram 46 doses da vacina Astrazeneca fora do prazo de validade. As prefeituras negaram que tenha havido erro na aplicação e sugerem uma falha no sistema da Pasta. Os especialistas explicam que não há risco à saúde de quem recebeu o imunizante vencido, porém, ele não fará efeito.

Os lotes sob investigação são 4120Z001, 4120Z004, CTMAV501, CTMAV505, CTMAV506, CTMAV520 e 4120Z025.