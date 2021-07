Do Dgabc.com.br



04/07/2021 | 10:56



Na semana epidemiológica encerrada ontem, o Grande ABC registrou mais 159 mortes de Covid-19, o menor número em três meses – entre 28 de fevereiro e 6 de março, foram 148 óbitos. Em relação aos casos, outros 7.741 foram confirmados. Segundo boletins epidemiológicos das prefeituras, o total é de 9.042 vítimas fatais e 223.576 positivos.

São Bernardo contabiliza 2.864 falecimentos e 81.441 infectados, Santo André confirmou 2.324 óbitos e 61.267 diagnósticos, Mauá tem 1.312 mortes e 25.371 casos e Diadema totaliza 1.302 falecimentos e 31.567 positivos. Em São Caetano, são 818 vidas perdidas entre 14.413 contaminados, seguida por Ribeirão Pires, com 334 óbitos e 6.640 infectados, e Rio Grande da Serra, que registra 88 vidas ceifadas entre 2.877 pessoas diagnosticadas com a Covid.

No Estado de São Paulo, foram confirmados 83.315 casos e 3.403 mortes na última semana, totalizando 3.779.408 diagnósticos e 129.453 vítimas fatais desde o início da pandemia. Entre os diagnosticados, 3.357.932 estão recuperados, dos quais 397.917 foram internados e receberam alta hospitalar.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) é de 72,9% no Estado e de 66,9% na Grande São Paulo. Na enfermaria, o índice é de 53,6% e 49,6%, respectivamente, de acordo com boletim do governo estadual.

Segundo o Ministério da Saúde, mais 321.427 pessoas testaram positivo para a doença, chegando a 18.742.025 infectados. Entre eles, 523.587 faleceram, sendo que 10.113 óbitos foram adicionados nos últimos sete dias. O Brasil soma 17.033.808 recuperados e 1.184.630 pacientes em acompanhamento. A letalidade – percentual de mortes entre infectados – é de 2,8%.