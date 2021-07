Veja newsletters que vale a pena assinar (e outras, que nem tanto)

Sérgio Vinícius

Newsletters são boletins com informações, que chegam – normalmente – por e-mail. Esse tipo de comunicação já foi bem popular há alguns anos, esteve em queda (de acordo com o DataGigaGiga) com o surgimento e popularidade de diferentes redes e ferramentas sociais (de Orkut a WhatsApp, passando por Facebook, Twitter) e, aos poucos, vem ganhando mais adeptos.

Com a chuva de informações que somos bombardeados atualmente, boa parte dessas newsletters funciona como uma espécie de curadoria de conteúdo. Seus editores separam o que dê melhor veem por aí e reúnem em um e-mail.

Duas das newsletters favoritas da equipe do 33Giga são a Garimpo e a MargeM.

A Garimpo, diária, funciona como um agrupador de bobiça do que rola nas redes sociais. Os editores reúnem em um e-mail curto o que de melhor viram no Twitter, no Facebook, no TikTok e em outros sites populares no dia anterior (ou até momento antes do envio, sempre por volta das 11h da manhã). É leve e divertida. Conta com um grupo no Telegram, que qualquer um pode participar.

Para assinar, basta entrar na página do Núcleo Jornalismo e procurar pela Newsletter Garimpo. É gratuita.

A MargeM, criada pelo jornalista Thiago Ney, é voltada, de forma geral, a cultura e assuntos pop. Enviada às sextas-feiras, reúne no e-mail diversos links com assuntos que vão de música a estilo de vida e o que mais o editor achar que vale a pena.

Também é gratuita e traz bom astral para o começo do final de semana. Para assinar, basta entrar na página da MargeM.

