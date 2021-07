Vila Nova e Ponte Preta empatam sem gols em partida fraca em Goiânia

03/07/2021 | 23:37



Em jogo morno, na luta contra o rebaixamento, Vila Nova e Ponte Preta ficaram no empate sem gols neste sábado, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Vila Nova ficou na 12.ª colocação, com 10 pontos, contra sete da Ponte Preta, em 18.º. O time de Campinas (SP) alcançou o quarto jogo sem perder na Série B.

Tentando engrenar na competição, o Vila Nova foi para cima da Ponte Preta e viu Ygor Vinhas fazer grande defesa na tentativa de Cássio Gabriel. A Ponte Preta não demorou para equilibrar as ações O time campineiro começou a gostar do jogo e por muito pouco Willian Formiga não fez contra após boa jogada de Moisés.

A Ponte Preta ainda teve mais duas chances de sair na frente do placar. Rodrigão tentou fazer o famoso "gol que Pelé não fez", mas mandou para fora. Moisés também tentou, sempre de longa distância, mas sem eficácia. Do outro lado, o Vila se segurou e conseguiu levar um 0 a 0 para o intervalo.

A Ponte Preta começou o segundo tempo em cima do Vila Nova. Richard e Dawhan tentaram, mas foi o adversário que ficou mais perto de abrir o placar. Aos 12 minutos, Alesson recebeu de Danilo e cabeceou rente à trave. Arthur Rezende também tentou e ficou perto de marcar.

No entanto, a partida ficou equilibrada, com ambas as equipes preocupadas com o sistema defensivo. Como a vontade de não perder foi mais forte do que vencer, o empate acabou sendo decretado.

Na próxima rodada, a Ponte Preta enfrenta o Avaí, nesta terça-feira, às 19 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Na quinta, às 21 horas, o Remo recebe o Vila Nova, no estádio Baenão, em Belém.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 0 x 0 PONTE PRETA

VILA NOVA - Georgemy; Danilo Belão, Rafael Donato, Renato Silveira e Willian Formiga; Deivid (Jonathan Cardoso), Dudu, Arthur Rezende (João Pedro) e Cássio Gabriel (Renan Mota); Alesson e Kelvin (Pedro Júnior). Técnico: Higo Magalhães.

PONTE PRETA - Ygor; Kevin, Ednei, Cleylton e Felipe Albuquerque; Dawhan, André Luiz e Camilo (Thalles); Richard (Ruan Renato), Rodrigão (Josiel) e Moisés (Fessin). Técnico: Gilson Kleina.

CARTÕES AMARELOS - Arthur Rezende, Deivid e Pedro Junior (Vila Nova); André Luiz, Cleylton, Ygor e Thalles (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Luiz Augusto Silveira Tisne (SC).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO).