Ramalhão bate a Inter de Limeira de virada e se reabilita na Série D

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



03/07/2021 | 20:04



O Santo André bateu ontem, de virada, a Inter de Limeira fora de casa, no Estádio Major Levy Sobrinho, e se reabilitou em jogo válido pela quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Em segundo tempo bem movimentado, a equipe do Interior de São Paulo abriu o placar, com Gui Mendes, em lance de pênalti, logo no começo da etapa complementar, mas o Ramalhão empatou com PV, de cabeça, e já perto do fim do confronto David Ribeiro marcou o gol da vitória do time do Grande ABC, quebrando jejum de três partidas sem vencer – foram duas derrotas e um empate no período.

Com o resultado, o Santo André subiu à vice-liderança provisória do Grupo A-7 da competição nacional, com sete pontos, atrás apenas do Boavista (que tem nove), podendo ser alcançado neste domingo por Madureira-RJ e Portuguesa. O reencontro com a vitória dá fôlego e levanta o ânimo do Ramalhão, principalmente pelo poder de reação demonstrado no duelo, em que pese a fase ruim da equipe de Limeira – ainda sem triunfo no torneio. De quebra, o êxito serviu para comemorar a data de 17 anos da conquista da Copa do Brasil.

O primeiro tempo entre os rivais se deu de forma equilibrada, até morno em sua maior parte, com poucos lances reais de perigo. A partida esquentou mesmo na fase final. Aos cinco minutos, Gui Mendes invadiu a área e foi derrubado pelo goleiro Fabrício Araújo. O próprio camisa 10 fez a cobrança, defendida por Fabrício, só que, no rebote, Gui balançou as redes. Atrás do marcador, o Ramalhão iniciou pressão no time da casa, atitude que levou à mudança do cenário em um intervalo de apenas nove minutos entre o empate e a virada.

A equipe do Grande ABC chegou à igualdade aos 25 minutos. Eliandro cobrou falta no miolo da área, e o zagueiro PV desviou de cabeça para o fundo do gol. O lance crucial da virada saiu aos 34 minutos. Will recebeu bola pelo lado esquerdo e, em boa jogada, cruzou para David Ribeiro, livre na área, que bateu e definiu o placar em favor do Ramalhão para desespero do goleiro Rafael Pin. Na sequência, o Leão da Paulista colocou uma bola na trave e ainda obrigou Fabrício a fazer grande defesa. Mas foi só.

Na próxima rodada, o Santo André enfrenta o Cianorte-PR, no Distrital do Inamar, em Diadema – o Estádio Bruno Daniel passa por reforma do gramado. O confronto está marcado para sábado, às 15h. Já a Inter, lice-lanterna, tem batalha no domingo contra o Boavista, no Rio de Janeiro.