Agência bancária é incendiada em meio à manifestação, mostra GloboNews

03/07/2021 | 19:42



A manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro na região da Avenida Paulista, em São Paulo, vinha seguindo tranquila até há pouco, quando um grupo quebrou uma agência bancária e ateou fogo no interior da mesma, de acordo com a GloboNews. As imagens mostram a entrada da agência bancária, na Rua da Consolação, por onde a manifestação seguia saindo o Museu de Arte Moderna de São Paulo (Masp) com chamas. A Polícia Militar chegou ao local e os manifestantes seguem descendo a Consolação em direção à Praça Roosevelt. Não houve confronto.

A concentração dos que protestam contra o presidente, falta de vacinas, mortes e pedindo auxilio-emergencial maior, de R$ 600,00, começou em frente ao Masp por volta das 15h. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) havia interditado seis quarteirões da Paulista. Os manifestantes devem seguir mais tarde em direção ao centro da cidade, até a Praça Roosevelt.

As cores verde e amarelo, que são normalmente utilizadas por aliados do presidente, aparecem em alguns pontos na manifestação. Em uma dessas eram vistos faixas os dizeres: "Fora Bolsonaro, essa bandeira é nossa". Estão presentes nas manifestações movimentos sindicais, dos sem terra, dos professores (Apeoesp) e sociais.