Rio de Janeiro informa que rechecagem não mostra vacinação com doses vencidas

03/07/2021 | 19:27



O secretário municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Soranz, anunciou que não houve recebimento nem aplicação de doses de vacina vencidas pelo município. A informação, divulgada em sua conta em uma rede social, declara que a Secretaria Municipal de Saúde fez uma revisão em 756 casos suspeitos, que verificou que em nenhum deles houve vacinação com doses vencidas no momento da aplicação.

"A @Saude_Rio, após realizar, desde a tarde desta sexta-feira (2), a rechecagem dos dados de todos os 756 suspeitos de terem recebido doses supostamente vencidas, reafirma que não recebeu doses vencidas e nenhuma de suas unidades aplicou doses vencidas", publicou Soranz em uma rede social.