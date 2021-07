Protesto contra Bolsonaro fecha Av.Paulista

Da Redação



Protesto contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fecha a Avenida Paulista, na Capital, neste sábado (2). Os manifestantes começaram a se reunir por volta das 15h em frente ao Masp (Museu de Arte de São Paulo) e caminharam até a altura da Avenida Consolação, no sentido da Praça Roosevelt, no início desta noite. Inicialmente marcado para o próximo dia 24, o ato foi antecipado após as novas denúncias de corrupção na compra de vacinas contra a Covid-19.

Os participantes pedem o impeachment de Bolsonaro e a ampliação da vacinação para combater a pandemia. Eles carregavam cartazes e bandeiras com dizeres como “Fora Bolsonaro” e “Mais vacinas, menos corrupção”. Parte dos manifestantes usam roupas pretas em sinal de luto pelas vítimas fatais do coronavírus. Há também pessoas com camisetas da seleção brasileira que, normalmente, é utilizada por apoiadores do presidente.

Mesmo com a maioria usando máscara, o distanciamento físico não foi mantido. A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) e a PM (Polícia Militar) acompanham o ato, ajudando a organizar o trânsito local. A PM não estimou o número de participantes.

Protestos com o mesmo mote ocorreram em todo País no decorrer do dia. Foram registrados atos em 25 capitais.

