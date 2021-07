Após separação, Kim Kardashian estaria explorando aplicativos de namoro

03/07/2021 | 16:11



Novo amor? Ela não perde tempo! De acordo com o site britânico InTouch Weekly, Kim Kardashian já estaria usando aplicativos de namoro para encontrar a nova tampa de sua panela.

A socialite pediu o divórcio de Kanye West em fevereiro após boatos sobre uma crise no relacionamento. Recentemente, o rapper foi visto com a modelo Irina Shayk e deixou de seguir toda a família Kardashian-Jenner no Twitter. A musa não deixou barato e também seguiu em frente - com sua vida.

Kim, suas irmãs e amigos próximos estão usando aplicativos de namoro para descobrir quem estaria interessado na solteira mais cobiçada do momento. Principalmente atletas entraram em contato, então a equipe de Kim passou a fazer as suas pesquisas e investigação, pois existem muitos caras duvidosos por aí que precisam ser verificados, disse uma fonte ao veículo.

Quem será o próximo pretendente?