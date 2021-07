Preta Gil explica motivo de ainda não ter se vacinado contra Covid-19 ao ser questionada por seguidores

03/07/2021 | 16:11



Com o calendário de vacinação contra a Covid-19 avançando, diversas celebridades estão compartilhando com os seguidores cliques do momento da imunização. No entanto, os internautas também perceberam que alguns famosos, já com idade para se vacinar, ainda não anunciaram o feito. É o caso, por exemplo, de Preta Gil, que foi interrogada pelos fãs nas redes sociais.

De acordo com o jornal Metrópoles, na última quinta-feira, dia 1, a cantora usou os Stories para comentar o motivo de ainda não ter tomado o imunizante, já que estava sendo bastante questionada:

- Um monte de gente me perguntou se eu ia tomar vacina. Você devia ter vacinado e cadê sua foto vacinando? Sim, meu dia pela minha idade foi anteontem no Rio de Janeiro, mas estou gravando uma série no sítio. A gente está dentro de uma bolha e não pode sair daqui.

A atriz ainda reforçou a intenção de tomar a vacina independente de qual seja sua fabricante, e voltou a frisar o fato de estar isolada com a família para realizar uma gravação:

- Quando acabar de gravar, vou descer, pegar repescagem e tomar a minha vacina, seja qual for. Só penso nisso, mas estou aqui no sítio gravando a série com a minha família. Não estou dando olé.