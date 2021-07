Em meio a rumores de término, Rafa Kalimann posa ao lado da família e dispara: O que aconchega seu coração?

03/07/2021 | 15:11



Rafa Kalimann teria terminado seu namoro com Daniel Caon após um ano de relação e, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, estaria abalada com a situação. Apesar de ainda não ter se pronunciado sobre o assunto, a ex-BBB decidiu fazer uma publicação no Instagram na tarde deste sábado, dia 3.

Na rede social, Rafa publicou uma galeria de fotos em que aparece tanto ao lado da família quanto sozinha, além de incluir imagens de comida, de paisagens e de animais de estimação. Na legenda, ela perguntou simplesmente:

O que aconchega seu coração?

Apesar da frase potencialmente romântica, Kalimann não incluiu fotos com Caon na publicação - e ainda se manteve calada sobre o assunto ao compartilhar uma série de imagens e vídeos ao lado da família através dos Stories, alimentando a curiosidade dos internautas. Será que acabou mesmo?