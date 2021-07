Mercado Livre distribui R$ 3 milhões e 80% de desconto com cupons

Da Redação

Do 33Giga



03/07/2021 | 11:48



O Mercado Livre iniciou a campanha Descontaço. A promoção começou dia 1 (quinta-feira) e distribui R$ 3 milhões em cupons de desconto.

Durante onze dias, a plataforma, por meio da campanha Descontaço, vai revelar novos cupons. Eles estarão escondidos tanto no mundo virtual quanto no físico – serão até 80% de desconto em produtos selecionados.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

“A campanha tem estratégia estruturada de gamificação”, diz Thais Souza Nicolau, diretora regional de branding do Mercado Livre. “O objetivo é gerar o engajamento dos usuários por meio da busca por cupons de desconto escondidos em lugares inusitados – do site e aplicativo da marca ao avião.”

A estratégia permite que consumidores sejam surpreendidos com os cupons da marca andando na rua, navegando por redes sociais e também em canais tradicionais de mídias OOH (Out Of Home).

Durante os dias da campanha Descontaço, o Mercado Livre continuará com a modalidade de envio rápido e frete grátis para compras acima de R$ 79 – isso para produtos entregues pelo Mercado Envios, condicionado a preço, peso e distância do envio do pedido. Consumidores da Grande São Paulo e das regiões metropolitanas de Florianópolis (SC) e Salvador (BA) podem receber suas compras no mesmo dia.

Campanha Descontaço: como usar os cupons

Para utilizar os cupons distribuídos na campanha Descontaço, basta baixar o aplicativo do Mercado Livre (para Android ou iOS), entrar ou criar sua conta. Na sequência, você deve validar os termos e condições dos cupons que você encontrou e escolher o que você deseja comprar.

Na hora de selecionar a forma de pagamento, clique em “insira seu cupom de desconto” e finalize o pedido.