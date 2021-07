Tecnologicamente Falando: podcast aborda atualidades e tendências de TI

Da Redação

Do 33Giga



03/07/2021 | 11:18



Entusiastas, fãs, heavy users e profissionais de tecnologia têm um podcast para mantê-los por dentro de tudo o que acontece no setor de TI. A Ingram Micro Brasil mantém o programa Tecnologicamente Falando. Nele, cada episódio traz grandes executivos e especialistas do segmento para bate-papos sobre o mercado, tendências e inovação.

Tecnologicamente Falando está disponível nas plataformas Spotify e Youtube, e aborda temas como cibersegurança, nuvem, transformação digital, big data e inteligência artificial. O programa é comandado por Tony Ventura, especialista em novas tecnologias que seleciona as melhores ferramentas web e cria conexões entre elas.

Com diploma em liderança e inovação pela Universidade de Harvard e mestrado pela MUM, o apresentador também é consultor e pesquisador de tecnologias desde 2006.

Entre os convidados do Tecnologicamente Falando estão nomes importantes de grandes empresas do setor de TI. Entre eles, Tânia Cosentino, presidente da Microsoft Brasil, Ghassan Dreibi e Leticia Gammil, da Cisco, Tiago Baeta, do E-commerce Brasil e i-Masters e Luciana Ramos, da Chash-In. O programa é idealizado pela Ingram Micro e produzido pela Vídeo é Isso.