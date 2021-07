Rafa Kalimann e Daniel Caon terminam namoro

03/07/2021 | 10:11



Rafa Kalimann e Daniel Caon não estão mais juntos. A informação foi confirmada por representantes de Rafa para a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, que soube através de uma fonte que o relacionamento chegou ao fim no início da semana, e se deu em comum acordo.

Apesar da decisão der sido tomada em conjunto, a apresentadora e ex-BBB estaria bastante abalada com o término.

Os dois ficaram juntos por cerca de oito meses, com troca de declarações de amor nas redes sociais e muita demonstração pública de carinho. Ela havia sido pedida em namoro no dia 10 de novembro de 2020, com direito a fogos de artifício em um jantar romântico.

Rafa e Daniel se reencontraram após ela deixar o BBB20. Eles haviam ficado alguns anos antes, mas o relacionamento não havia dado certo na época. Os dois moram em Goiânia e quase se esbarraram no reality show, quando Caon disputou uma vaga na casa de vidro com o brother Daniel, que foi escolhido pelo público para entrar no programa ao lado de Ivy Moraes.