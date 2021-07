Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



03/07/2021



O Santo André já está há três partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série D. Ainda assim, ocupa a quarta colocação do Grupo A-7 e, se a competição terminasse hoje, estaria classificado para a próxima fase. Entretanto, como ainda há muito chão pela frente, necessita fazer as pazes com as vitóirias. Hoje, a partir das 17h, tem boas chances para que isso aconteça, em visita à Inter de Limeira, no Interior. O adversário ainda não triunfou na competição.

“Temos que voltar a vencer o mais rápido possível. É uma semana especial para o clube (17 anos da conquista da Copa do Brasil), nada como comemorar com uma vitória”, declarou o atacante Nunes, que persegue seu primeiro gol neste retorno ao Ramalhão. “Está faltando o detalhe”, admitiu.

ATÉ LOGO

Edgard Montemor Filho não é mais executivo de futebol do Santo André. O dirigente recebeu proposta de outro clube e solicitou seu desligamento do Ramalhão, que, a princípio, não deverá trazer profissional para a vaga. Esta foi a segunda passagem dele pela agremiação. Em nota nas redes sociais, o Santo André se manifestou. “A diretoria agradece o período em que trabalhou no Ramalhão e deseja boa sorte em sua carreira.”

Já Edgard Montemor Filho, ao Diário, disse que deixou as portas abertas para um dia regressar. “É um clube que aprendi a gostar bastante, tenho muito carinho, então agradeço ao presidente Sidney Riquetto, ao Celso (Luiz de Almeida, presidente do conselho), ao Juraci (Catarino, diretor de futebol), pela confiança lá atrás que tiveram tanto na primeira quanto nesta segunda passagem. Quero agradecer também à torcida apaixonada do Santo André, a de verdade, não a da rede social, que é complicada. Tenho certeza que deixo as portas abertas e quem sabe um dia não volto para o Ramalhão”, declarou.