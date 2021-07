Reserva de Cristiano Ronaldo na Euro, André Silva acerta com o RB Leipzig

03/07/2021 | 09:30



Vice-artilheiro do Campeonato Alemão passado com 28 gols, atrás apenas de Lewandowski, do Bayern de Munique, o português André Silva está de casa nova na Alemanha. Trocou o Eintracht Frankfurt pelo Red Bull Leipzig com investimento de aproximadamente R$ 138 milhões (? 23 milhões).

O reserva de Cristiano Ronaldo na Eurocopa assinou contrato por cinco temporadas e é a grande esperança para o vice-campeão alemão, Leipzig, fazer frente ao poderoso Bayern na próxima temporada.

"Bem-vindo, André Silva", festejou a contratação o Leipzig. O acordo assinado vai até 2026 com o atacante de 25 anos. Chega para ser o goleador da jovem equipe que com poucos anos de existência já se destaca na Europa.

"Com o compromisso de longo prazo do André Silva, conseguimos uma transferência especial para o nosso jovem clube e para os nossos torcedores", comemorou Florian Scholz, gerente Comercial de Esportes do Leipzig.

O dirigente foi além: "Conseguimos um jogador com excelente qualidade esportiva, e isso em uma estrutura financeiramente muito lucrativa, onde a taxa de transferência está bem abaixo do seu valor de mercado atual. O André deu-nos um sinal precoce e impressionante em várias conversas que ele realmente queria ir para o RB Leipzig e estamos todos mais felizes que a transferência tenha ocorrido."

André Silva deve se apresentar na equipe apenas após as férias, em meados de julho, e começar a se preparar para a temporada com o Leipzig. O Campeonato Alemão começa somente em agosto.