Do Dgabc.com.br



03/07/2021 | 09:06



O FSS (Fundo Social de Solidariedade) de Santo André começou ontem a realizar as entregas da campanha do agasalho. Parte das entidades sociais do município retirou as doações em sistema drive-thru na Sabina Escola Parque do Conhecimento. Os kits são formados por roupas para dois adultos e duas crianças, brinquedos, fraldas, além de itens para bebês e máscaras produzidas pelo programa Costurando com Amor. A campanha arrecadou até o momento 85 mil peças.

"É de encher os olhos ver o Santo André Solidária se materializando, um trabalho que começou em 2017 e não parou mais, porque a necessidade continua, não só no inverno. Graças ao espírito solidário da nossa cidade a gente pode montar estes kits, que são distribuídos para quem mais precisa”, afirmou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Carolina Barreto Serra.

A campanha do agasalho beneficia 111 entidades sociais, que auxiliam cerca de 18 mil pessoas cadastradas. As instituições são responsáveis pela distribuição dos kits para os beneficiários. Cerca de 100 famílias já receberam as peças durante a distribuição de cestas básicas nas comunidades.

A iniciativa é uma parceria do FSS com a Secretaria de Cidadania e Assistência Social, e tem como objetivo arrecadar roupas e cobertores, que serão distribuídos para comunidades e entidades sociais do município. Em 2020 a ação resultou na arrecadação de 150 mil peças.

“É um trabalho que muda a vida da população, que ajudou muitos munícipes a passar por essa guerra, onde muita gente ficou sem trabalhar, e que impactou também nas instituições que dependem de doações. Tentamos compensar um pouco essa perda, muitas pessoas já foram beneficiadas graças à solidariedade da nossa gente”, destacou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Os pontos de arrecadação da campanha do agasalho estão distribuídos pela cidade e podem ser conferidos no site da Prefeitura (www.santoandre.sp.gov.br).