Do Dgabc.com.br



03/07/2021 | 09:04



As cidades da região registraram ontem mais 28 mortes em razão da Covid. Com isso, o total, desde o início da pandemia, chegou a 9.029. Foram reportados ainda 925 infectados, com 223.248 no total, sendo que 204.268 já estão recuperados.

Ontem foram aplicadas mais 17.194 vacinas contra a Covid, sendo 15.455 referentes à primeira dose e 1.739, à segunda. No total, 1.200.728 pessoas já iniciaram o esquema vacinal, ou seja, 42,7% da população, ou 56,7% dos adultos com 18 anos ou mais. Já o reforço foi ministrado em 12,5% dos munícipes, ou 16,6% dos adultos.

No Estado, foram registrados mais 19.467 casos e 599 mortes em 24 horas. Com isso, o total desde o início da pandemia chegou a 3.762.758 infectados e 128.921 falecimentos.

No País, de acordo com o Ministério da Saúde, foram mais 1.857 mortes e 65.165 infectados. Assim, no total são 521.952 óbitos e 18.687.469 casos, com 18.687.469 pacientes recuperados.