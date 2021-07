Um serviço, dois contratos

Do Diário do Grande ABC



02/07/2021 | 23:59



Presidente da Câmara de Mauá, Zé Carlos Nova Era (PL) precisa explicar urgentemente à opinião pública – e aos órgãos que fiscalizam o uso de dinheiro dos contribuintes – por que contratou por R$ 300 mil empresa capaz de reformar o telhado da sede do Poder Legislativo. O negócio despertaria atenção zero caso não existisse um primeiro contrato, assinado no ano passado pelo antecessor Vanderley Cavalcante da Silva, o Neycar (SD), com valor e finalidade idênticos. Reportagem publicada hoje neste Diário, fruto da investigação do repórter Júnior Carvalho, expõe a duplicidade e pode evitar danos ao erário.



O Diário Oficial trouxe na quinta-feira extrato confirmando a contratação pela Câmara da empresa andreense Souza Azevedo, por R$ 302,5 mil, para executar obras de “construção de cobertura e captação de águas” de chuva. O objetivo do contrato é exatamente o mesmo do que consta no negócio fechado, em 2020, com a mauaense O.A.F Projetos e Obras. Como não existem registros de que este foi cancelado em razão daquele, o contribuinte de Mauá corre o risco de pagar duas vezes por um único serviço.



A Câmara mauaense é useira e vezeira em gastar dinheiro para reformar o teto. Nos últimos seis anos, incluindo os dois contratos em vigência, o Legislativo já contabilizou R$ 715 mil em obras relacionadas ao telhado do prédio. Está mais do que na hora, portanto, de o assunto passar a ser discutido em plenário, especialmente pelos vereadores de oposição. Onde é que eles estão?



Como resposta aos questionamentos sobre a contratação de empresas diferentes para a execução de uma só obra, Zé Carlos Nova Era optou pelo silêncio. Ele não é, diga-se, obrigado a dar satisfação ao jornal, embora fosse importante que o fizesse. Se existe alguma suspeita de irregularidade em contratos envolvendo dinheiro público, explicar não é concessão política, mas imposição legal. Seus colegas legisladores, porém, podem obrigá-lo a falar, assim como o Ministério Público e as autoridades policiais. Em nome da moralidade.