Demarchi projeta ser candidato a estadual

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



03/07/2021 | 00:12



Ex-prefeiturável e ex-vereador de São Bernardo, Rafael Demarchi (PSL) afirmou que pretende sair candidato a deputado estadual na eleição do ano que vem. “São Bernardo sempre teve mais de um deputado do campo mais à direita. Há espaço.” Demarchi, depois de dois mandatos como vereador, concorreu ao Paço no ano passado, ficando na terceira colocação, com 19.859 votos. Ele se posiciona como oposto ao prefeito Orlando Morando (PSDB) e ao petismo. É nessa raia que vislumbra conquistar os votos.

“Por anos São Bernardo viu o próprio Orlando e o Alex (Manente, Cidadania, atualmente deputado federal) como deputados estaduais, além dos nomes do PT. Atualmente temos a Carla (Morando, PSDB, primeira-dama), que defende mais os interesses do marido dela, e o Coronel Nishikawa (PSL), que atua por uma categoria (dos bombeiros) sem desassistir São Bernardo, o que é algo a se louvar por parte dele”, pontuou o político. O município ainda conta com Luiz Fernando Teixeira (PT) e Teonílio Barba (PT) como representantes na Assembleia Legislativa.

O ex-vereador admite que tem recebido sondagens para concorrer a deputado estadual de eleitores alinhados à direita que não se sentem representados pelo trabalho de Carla na Assembleia. “Serei um contraponto ao Orlando, denunciando erros e irregularidades desta gestão e defendendo realmente os interesses de São Bernardo. Até porque um eventual mandato meu na Assembleia não será tutelado aos caprichos de ninguém, como, infelizmente, acontece com a Carla. O mandato dela acaba ofuscado e contaminado demais pelo marido.”

Demarchi avisou que não pretende sair do PSL, a despeito de a sigla se distanciar do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). Dirigentes da legenda estudam lançar o deputado estadual Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei (hoje no Patriota), ao governo do Estado, na esteira da surpresa da campanha do parlamentar à prefeitura da Capital – Mamãe Falei recebeu 522.210 votos, terminando a corrida eleitoral paulistana na quarta posição.

“O PSL tem grandes perspectivas para o ano que vem, montando um time muito forte. Não vislumbro sair, até porque fui muito bem recebido no partido e pelo presidente estadual, o deputado federal Júnior Bozzella”, comentou Demarchi. “Poderei até mesmo fazer dobrada em São Bernardo com o Bozzella.”

A certeza do ex-vereador são-bernardense é a de distanciamento do governador João Doria (PSDB), que luta para ser candidato a presidente da República. “Não tem como apoiar alguém que provocou inúmeras demissões e fechamento de comércio. Estarei em uma raia diferente da dele e a do Orlando”, discorreu ele, que, em 2014, concorreu a deputado federal – registrou 31.583 votos.

A família Demarchi já teve um representante na Assembleia Legislativa. Tio de Rafael Demarchi, o ex-prefeito Walter Demarchi esteve no Legislativo paulista entre 1991 e 1992, por ter recebido 30.024 votos em 1990. Walter renunciou ao cargo em 1992, depois de vencer a eleição à Prefeitura de São Bernardo – obteve 125.562 votos, superando o então vice-prefeito Djalma Bom (PT, 90.771) e o empresário Augusto Toldo (PSDB, 11.337).