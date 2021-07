Ribeirão institui escola de governo para capacitar servidores

Da Redação



03/07/2021 | 01:59



O prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), sancionou a lei que institui o programa escola de governo, com objetivo de capacitar servidores públicos sobre políticas públicas. A ideia do Paço é fornecer cursos de formação, capacitação e desenvolvimento aos funcionários públicos.

Chefe de unidade de planejamento e assuntos estratégicos, Gerson Moura avisou que, nesta primeira etapa, somente colaboradores contratados poderão participar das aulas. “Nossa proposta visa manter o servidor público treinado, capacitado, podendo nos trazer questões inovadoras também.”

Segundo a Prefeitura, certificados de conclusão serão emitidos. Os cursos disponíveis e as inscrições para a escola de governo serão divulgados por meio do site da Prefeitura. As aulas serão ministradas em diferentes espaços da cidade, como auditórios de formação e escolas municipais.

Volpi apostou na estratégia de capacitação de aliados durante a pré-campanha à Prefeitura. Ele ministrava aulas e convidava figuras conhecidas do meio político e administrativo para trocar experiências sobre gestão pública. O ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), de São Caetano, foi um dos professores dos cursos.