André Jardine convoca Richarlison para a seleção olímpica no lugar de Pedro

02/07/2021 | 20:35



O técnico André Jardine divulgou a lista final dos atletas que vão defender a seleção olímpicos nos Jogos de Tóquio. A principal novidade foi a convocação de Richarlison. O atacante do Everton, da Inglaterra, vai ocupar a vaga de Pedro, vetado pelo Flamengo para a Olimpíada.

Richarlison está com a equipe principal da seleção brasileira, que disputa a Copa América no Brasil. Nesta sexta-feira, o time de Tite enfrenta o Chile pelas quartas de final da competição.

Além de Richarlison na vaga de Pedro, foram realizadas outras duas trocas na relação inicial divulgada pelo técnico André Jardine, em 17 de junho. Sem liberação de Olympique de Marselha e Zenit, o volante Gerson e o atacantes Malcom dão lugar a Douglas Augusto, do PAOK, e Gabriel Martinelli, do Arsenal.

Além disso, quatro novos atletas foram chamados, já que a Fifa permitiu a inscrição de 22 jogadores e não mais 18 para esta edição dos Jogos, excepcionalmente. Os escolhidos foram o goleiro Lucão, do Vasco, o zagueiro Bruno Fuchs, do CSKA, o lateral Abner, do Athletico e o meia-atacante Reinier, do Borussia Dortmund.

A convocação de Pedro por André Jardine para defender a seleção olímpica fez com que o Flamengo fosse ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para barrar a ida do jogador ao Japão. O time carioca pretende contar com o atacante nos compromissos do clube durante o evento esportivo, e obteve uma liminar favorável para garantir a permanência do atleta.

Ao contrário de competições como a Copa América e as Eliminatórias da Copa do Mundo, o torneio de futebol da Olimpíada não é Data Fifa. Assim, os clubes não são obrigados a cederem seus atletas para a seleção brasileira.

Antes da convocação de Jardine, o Fla já tinha enviado à CBF um pedido para que nenhum de seus atletas fossem chamados para defender o Brasil nas Olimpíadas. Entretanto, o treinador da seleção olímpica acabou chamando Pedro, que comemorou nas redes sociais, causando um mal-estar com o Rubro-Negro.

Confira a lista final de convocados para os Jogos de Tóquio

Goleiros: Santos (Athletico-PR), Brenno (Grêmio) e Lucão (Vasco)

Laterais: Daniel Alves (São Paulo), Gabriel Menino (Palmeiras), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Abner (Athletico-PR)

Zagueiros: Gabriel Magalhães (Arsenal-ING), Nino (Fluminense), Diego Carlos (Sevilla-ESP) e Bruno Fuchs (CSKA-RUS)

Meias: Douglas Luiz (Aston Villa), Bruno Guimarães (Lyon-FRA), Douglas Augusto (Paok-GRE), Claudinho (Red Bull Bragantino) e Matheus Henrique (Grêmio)

Atacantes: Matheus Cunha (Hertha Berlim-ALE), Martinelli (Arsenal-ING), Antony (Ajax-HOL), Paulinho (Bayer Leverkusen-ALE), Reinier (Borussia Dortmund-ALE) e Richarlison (Everton-ING)