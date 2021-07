Kaio Jorge e Luan Peres desfalcam Santos em Belo Horizonte

02/07/2021 | 18:24



O goleiro John e o volante Alison não será os únicos desfalques do Santos para o jogo contra o América-MG neste sábado, em Belo Horizonte, pela nona rodada do Brasileirão. O jovem atacante Kaio Jorge e o zagueiro Luan Peres também serão baixas, por motivos diferentes.

O atacante de 19 anos será poupado por decisão do departamento médico. Ele não apresenta lesões, mas está no limite do desgaste físico, de acordo com o clube. "Após uma sequência desgastante de jogos na temporada, o atacante Kaio Jorge passará por um controle de carga durante o fim de semana para minimizar os riscos de lesões", informou o Santos.

Kaio Jorge sequer viajou com a delegação santista para o jogo no Independência, assim como Luan Peres. O zagueiro está em negociação avançada com o Olympique de Marselha, da França, e tem boas chances de deixara o clube nesta janela de transferências internacionais. Desta forma, Kaiky ou Danilo Boza disputam uma vaga para formar dupla com Luiz Felipe.

Para o lugar de Kaio Jorge, o técnico Fernando Diniz deve escalar Marcos Leonardo, formando trio ofensivo com Marinho e Marcos Guilherme. Marinho volta ao time após cumprir suspensão no empate sem gols com o Sport, quarta-feira, na Vila Belmiro.

John e Alison são baixas certas também porque se recuperam de lesão no joelho. João Paulo seguirá no gol santista e o meio-campo terá Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani. Diniz poderá ainda dar mais espaço a Carlos Sánchez, que vem ganhando cada vez mais minutos em campo nos últimos jogos.

O volante uruguaio poderá ser titular pela primeira vez desde que voltou de lesão. Ele retornou aos treinos no fim de maio, após ficar afastado dos gramados desde outubro por conta de uma grave lesão no joelho direito.