Instituto cria evento esportivo virtual

da Redação



02/07/2021 | 17:09



Os adeptos de práticas esportivas têm motivo para começar a aquecer, tendo em vista a realização de mais um evento organizado pelo Instituto Olga Kos com apoio do Bradesco, o Olga+.

A atividade será realizada de forma virtual e está sendo aberta não só para os interessados na tradicional corrida e caminhada de rua, mas também a outras modalidades, entre elas bike, vôlei, futebol, patins e artes marciais, reforçando a importância da inclusão. As inscrições estarão abertas, até 12 de setembro.

Os percursos para corrida ou caminhada de rua, que serão traçados pelos participantes, estão divididos por categorias, variando entre caminhada de cinco quilômetros e corrida de 10 a 21 quilômetros. As atividades poderão ser registradas, até 10 de setembro, por meio da plataforma de inscrição do Ticket Agora com direito a certificado de participação. O mesmo procedimento valerá também para os percursos de bike (5 km, 10 km e 21 km).

O IOK também está lançando um desafio livre, com percurso de 50 km, que poderá ser planejado e executado da melhor forma pelo participante, em dias alternados ou não, respeitando o limite para registro da atividade, entre 12/07 e 10/09.

Serviço:

Evento Olga+

Inscrições: 01/07 a 12/09

Valor: R$ 39,00 em até 3x no cartão mais taxa de inscrição - 50% de desconto para PCD, idoso e estudante.

Kits: Camiseta, sacochila, medalha, squeeze e máscara

Retirada: de 13/09 a 19/09 – Local: Loja do Instituto Olga Kos - Shopping West Plaza - São Paulo/SP – Bloco A – 2º Andar