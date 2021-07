EMTU reforça número de viagens em linhas intermunicipais que ligam Diadema e São Bernardo à Capital

Da Redação

02/07/2021



A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) determinou um aumento do número de ônibus e de viagens intermunicipais em três linhas intermunicipais que operam entre os municípios de Diadema, São Bernardo e a Capital. Serão beneficiados, a partir de segunda-feira (05), cerca de 5 mil passageiros das linhas 006, 358 e 446, operadas pela empresa ABC Sistema.

As reprogramações foram definidas com base nos acompanhamentos diários da Operação Monitorada, realizados pelo setor de fiscalização da EMTU, juntamente com informações obtidas no Centro de Gestão e Supervisão da empresa, que acompanha a operação dos ônibus intermunicipais em tempo real.

Informações adicionais sobre os novos horários das linhas podem ser obtidas a partir de segunda-feira (05) no site https://www.emtu.sp.gov.br ou no aplicativo da EMTU disponível para iOS e Android.