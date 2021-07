Alexandre Borges muda de estado para cuidar da mãe após AVC e Alzheimer

02/07/2021 | 16:11



Alexandre Borges decidiu deixar a sua vida para trás e se mudar para Santos, litoral de São Paulo. Em entrevista à apresentadora Ana Maria Braga, durante o programa Mais Você desta sexta-feira, dia 2, o ator contou que a mudança foi pela mãe, dona Rosalinda, de 82 anos de idade. Ele, que é filho único, assumiu a responsabilidade de tomar conta da matriarca, que sofreu um AVC e começou a desenvolver Alzheimer.

- Passei todo o ano de 2020 cuidando da minha mãe, que mora em Santos. Comprava remédios, comida, cozinhava, dava banho, trocava fraldas, levava-a para tomar sol. Essa é a ordem natural da vida, cuidamos de quem nos cuidou, e por isso precisamos valorizar cada momento de lucidez, de podermos andar com as próprias pernas., refletiu o artista.

Borges ainda confessou que não é fácil estar nessa posição no meio de uma pandemia.

- Ficamos ainda mais próximos, mas, por conta da pandemia, foi uma sensação de solidão, abandono. Éramos só nos dois, sem ninguém mais. Ela teve duas convulsões na minha frente e eu a levei ao hospital, com muito medo da Covid. Ainda bem que deu tudo certo.

Quando 2021 chegou, o artista quis rever o filho Miguel, hoje com 21 anos de idade, fruto de seu relacionamento com a também atriz Julia Lemmertz. Por isso, voltou ao Rio de Janeiro. Ele também retornou ao trabalho, mas como diretor.

- Eu me aliei a Cufa (Central Única das Favelas) e tenho feito espetáculos com renda revertida a projetos sociais.

Atualmente, Borges está no ar com a reprise da novela Ti-Ti-Ti, da Rede Globo.

- Foi um trabalho que me encheu de alegria, tive a chance de estar com pessoas maravilhosas, Claudia Raia, Murilo Benício..., e as saudades do Jorge Fernando [diretor] são enormes. O Jacques Leclair era ele! Foi o Jorginho quem me ensinou como fazer.