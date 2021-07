Xuxa Meneghel fala sobre o desejo de ser avó e revela a opinião de Sasha sobre o assunto

02/07/2021 | 16:11



Sasha Meneghel e João Figueiredo mal se casaram e já estão enfrentando uma certa pressão pra ter filhos. O desejo de aumentar a família vem de Xuxa, que sempre deixou claro sua vontade de se tornar avó. Em entrevista para a colunista Heloisa Tolipan, segundo informações do jornal Extra, a apresentadora conta que a filha ainda nem toca no assunto, e o papo sempre começa com ela.

- Sasha não fala. Quem fala sou eu, pois amo criança e iria amar ter uns netinhos ou netinhas andando atrás da vovó. Sei que tudo tem seu tempo, mas quero deixar claro que o meu tempo é sempre hoje.

E continua:

- Sonho ver minha filha realizada, feliz, sendo amada pelo João, ver meus netos correndo para me abraçar e viver ainda muitas coisas que não vivi ao lado do meu Ju.

Em outra entrevista, dessa vez para o Extra, Xuxa revelou qual era a resposta de Sasha quando ela pedia por netinhos.

- Ela diz: Calma, mãe, tudo no tempo de Deus.

Questionada se ela consideraria ter um filho com o marido, Junno Andrade, Xuxa respondeu:

- Já pensamos sobre isso, sim, mas Junno tem a Luluka [Luana], que está com 16 anos. Então tem muita coisa com o que se preocupar ainda, já que Junno é um pai muito presente e apaixonado. Na verdade, eu estou vivendo o momento de querer netos... Acho que não vamos buscar uma criança, mas se ela aparecer e nos apaixonarmos por ela, vocês vão saber.

Parece que vai demorar um pouco para a família Meneghel aumentar, né?