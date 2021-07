Vendas de veículos crescem 32,8% no primeiro semestre

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



02/07/2021 | 15:22



Em comparação ao mesmo período de 2020, o semestre encerrou com incremento de 32,8% nas vendas de veículos zero quilômetro. Há um ano, 808.682 unidades foram emplacadas, enquanto 1.074.048 automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus foram comercializados na primeira metade de 2021. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (2) pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), cuja avaliação é a de que o desempenho poderia ter sido melhor caso a produção não tivesse sido afetada pela falta de insumos.

Alarico Assumpção Júnior, presidente da entidade, explicou que o crescimento no licenciamento em comparação ao ano passado era esperado, uma vez que houve paralisação completa da economia em razão do início da crise sanitária, em março. “De qualquer forma, o mercado mostrou boa adaptação à pandemia”, avaliou. Contudo, ele destacou que as concessionárias estão praticamente sem estoque. “As entregas estão represadas, o que acaba comprometendo a recuperação dos segmentos afetados (pela falta de insumos para produção).”

Por este motivo, a Fenabrave revisou a projeção de vendas para este ano. Em janeiro, a estimativa era de crescimento de 16,6%. Agora, o aumento previsto é de 13,6%. Segundo Assumpção Júnior, os automóveis e os comerciais leves, justamente os maiores volumes de vendas, são os principais segmentos afetados pela falta de peças. Tanto que no início de 2021, era esperara alta 15,8% para estas categorias, percentual que passou a 10,7% após a revisão feita hoje pela entidade. Por outro lado, a expectativa de incremento no emplacamento de pesados foi de 19,4% para 27,1%.

A falta de insumos prejudica o setor automotivo desde o segundo semestre de 2020, mas foi intensificada neste ano. No Grande ABC, as fábricas da Volkswagen, em São Bernardo, e da GM (General Motors), em São Caetano, anunciaram paralisação temporária causada por este problema. Embora as demais montadoras da região não tenham adotado a mesma medida, elas reconhecem que este é um problema generalizado. A Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) não acredita que a situação seja normalizada até o fim de 2021.

Outra questão que está assombrando o setor é a possibilidade do racionamento de energia elétrica que pode ocorrer neste semestre, assim como o encarecimento da conta de luz, ambos problemas causados pela crise hídrica. Ainda que a associação dos fabricantes não fale sobre hipóteses ou impactos na produção, este é um dos temas que mais preocupam o setor nesta segunda metade do ano. Inclusive, a retomada de todos os setores econômicos esbarra nesta questão, indicam economistas.

VENDAS POR SEGMENTO



Em junho, foram vendidos 133.318 automóveis, 6,55% menos do que em maio. No acumulado do ano, o segmento acumula 804.182 unidades emplacadas, 26,27% mais do que no mesmo período de 2020. “Apesar das recentes elevações das taxas de juros, o mercado de crédito continua aquecido, assim como a demanda do consumidor, para todas as categorias de automóveis”, afirmou Assumpção Júnior.

No mês, 36.371 comerciais leves foram comercializados, 10,82% mais do que nos 30 dias anteriores. No semestre, foram entregues 202.503 veículos, representando crescimento de 60,3% em relação ao ano passado. “Os emplacamentos de comerciais leves vêm tendo bons resultados, demonstrando a recuperação da economia, tanto que o modelo mais licenciado no Brasil (Fiat Strada, com 9.697 unidades), no ano, até o momento, pertence ao segmento”, observou o presidente da Fenabrave.

Já os caminhões tiveram queda de 2,25% nos licenciamentos em junho ante maio. Porém, no ano, após venda de 58,049 unidades, registra crescimento de 54,45%, impulsionado pelo desempenho do agronegócio, avalia a Fenabrave. Entre os ônibus, o decréscimo foi de 6,96% no mês, enquanto no semestre, a alta foi de 18,26%, com o licenciamento de 9.314 veículos. O segmento foi prejudicado principalmente pela redução do número de pessoas circulando na pandemia.