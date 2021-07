Filho de Leonardo revela que perdeu a virginidade aos 14 anos de idade - e com viúva de traficante

02/07/2021 | 15:10



Eita! Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo, deu detalhes sobre como foi a perda de sua virgindade. O rapaz, que é fruto da relação do sertanejo com Liz Vargas, ex-integrante do grupo Banana Split, foi o convidado da vez do podcast É Babado. E segundo informações da IstoÉ, ele revelou que transou pela primeira vez com uma mulher mais velha e que era viúva de um traficante

- Uma loira, dos olhos claros, um corpão, os meninos tudo em cima e eu quietinho falei: não vou dar conta. E ela começou a me dar bola. Acho que ela tinha uns 20 e poucos anos, disse ele, que tinha 14 anos de idade na época.

Matheus continua:

- Lembro até que ela foi casada? o marido dela era traficante de uma comunidade. Foram dez segundos de transa, ela falou que achava legal que não tinha muita experiência. Pra não ficar chato, eu perguntei: E você? Aí foi quando ela falou que o marido morreu de tiro, que o melhor amigo dele matou ele. Fiquei com ela uma semana e nunca mais encontrei com ela.