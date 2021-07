Antigo affair de Juliette Freire é detonado por expor supostas intimidades com a maquiadora

02/07/2021 | 15:10



Parece que alguns dos antigos affairs de Juliette estão começando a dar as caras - e os fãs da cantora não estão gostando nadinha disso. É o caso de Alê Oliveira, dançarino de brega funk que é influenciador paraibano, que em conversa com o podcast Babado JP, revelou ter ficado com a advogada no começo da pandemia:

- Ficamos na casa dela, naquela live de cantores, acabou que a gente foi tomar vinho? A gente foi para o motel no carro dela.

O dançarino, que chegou a se reencontrar com a influenciadora nos bastidores da live de Wesley Safadão, como você vê na imagem abaixo, ainda entrega que com certeza ficaria com Juliette outra vez - apesar de ter ficado claramente incomodado quando um amigo, que também estava na entrevista, passou a dar supostos detalhes do que Alê viveu com Freire.

A situação, é claro, teve grande repercussão entre os internautas, que logo passaram a criticar a exposição que o influenciador deu ao assunto e acusá-lo de querer se aproveitar da fama de Juliette. A repercussão foi tanta que internautas afirmam que Anitta teria dado unfollow no rapaz, embora outros apontem que ele nunca foi seguido pela cantora.

Pouco depois da repercussão, no entanto, o rapaz acabou usando seu Instagram para se pronunciar sobre o assunto e desmentir algumas informações.

Família, acabei de acordar com meu direct lotado de coisas e as páginas postando um negócio de beijo grego. Isso é mentira, foi uma brincadeira de mau gosto, eu e a Ju ficamos antes do programa, que não tem nada a ver com hoje. Os meninos comentaram do nada isso e eu nem esperava, espero que parem de postar sobre isso, por favor? Eu não preciso me envolver em polêmica, nunca gostei disso, não é agora que vou gostar.

Conselhos de Anitta

Amiga, conselheira de carreira e guru amorosa: para Juliette Freire, Anitta é tudo isso! Em conversa com o perfil Garotas Estúpidas, a vencedora do BBB21 entregou que foi aconselhada pela cantora no quesito romance, e que Anitta chegou a opinar sobre alguns de seus interesses amorosos:

- Anitta já me deu uns toques. Falou: esse é o máximo, esse é mais ou menos. Mostrei os que eu tinha vontade de ficar.

A maquiadora, inclusive, deixou bem claro que está na pista: além de mandar mensagens para antigos contatinhos, ela também afirma estar aberta à possibilidades mesmo que elas não levem a um relacionamento. Juliette, no entanto, avisa: beijo só quando a pandemia acabar!

- Estou aí. Começando a mandar oi, sumido. Está caminhando muito bem. Estou fazendo uma lista e aberta para inscrições. Estou quietinha nesse momento porque eu não posso sair beijando todo mundo por conta da pandemia. Mesmo que não dê certo, eu quero ficar para dizer que eu fiquei.

Homenagem para a irmã

Em paralelo à situação amorosa, Juliette participou do programa Encontro com Fátima Bernardes nesta sexta-feira, dia 2, e além de falar sobre sua vida após o BBB21 e sobre o documentário que a Globoplay lançou sobre sua vida, também acabou comentando sobre uma de suas irmãs, Julienne, que morreu vítima de um AVC aos 17 anos de idade, em 2009.

Durante o programa, Juliette falou sobre como sentiu a falta da irmã e como prometeu para si mesma sempre deixá-la orgulhosa, além de revelar que dedicou sua vitória no reality show para ela.

De acordo com o jornal Extra, Juliette descreve a relação íntima com a irmã em seu documentário, Você nunca esteve sozinha:

- Eu dormia sentindo o hálito dela... Eu lembro até hoje o cheirinho da pele dela. Antes de dormir, eu dava um beijinho no olho dela.

Os fãs, é claro, se comoveram com o relato da influenciadora e publicaram diversas mensagens de apoio no Twitter - mas é claro que, para os cactos, como são conhecidos os fãs de Juliette, isso não era o bastante. Dessa forma, a maquiadora revelou através do Instagram que seus seguidores a presentearam nomeando uma estrela em homenagem à Julienne!

- Bom dia, estou aqui esperando [para participar do Encontro] e eu quero muito agradecer aos meus fãs, que não me largam um minuto. Inclusive minha irmã ganhou uma estrelinha com o nome Enninha, foi registrada lá tudo certinho, a coisa mais linda do mundo. Agora ela é literalmente uma estrela, e segue lá olhando por mim. Eu amo muito vocês, obrigada.