HBO Max: confira as estreias de julho no streaming

Da Redação

Do 33Giga



02/07/2021 | 14:56



As estreias de julho da HBO Max foram divulgadas. Entre filmes, séries e alguns especiais, há conteúdo diversos para toda família no serviço de streaming.

A seguir, confira as estreias de julho da HBO Max, bem como as datas previstas e as sinopses das obras.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Estreias de julho da HBO Max: Filmes

INVOCAÇÃO DO MAL 3: A ORDEM DO DEMÔNIO: Disponível em 9 de julho

Um conto arrepiante de terror, assassinato e maldade inédito que chocou até mesmo os investigadores paranormais da vida real Ed e Lorraine Warren.

Um conto arrepiante de terror, assassinato e maldade inédito que chocou até mesmo os investigadores paranormais da vida real Ed e Lorraine Warren. GODZILLA VS. KONG: Disponível em 16 de julho

Godzilla e Kong, as duas forças mais poderosas da natureza, colidem nas telonas em uma batalha espetacular para todas as idades.

Godzilla e Kong, as duas forças mais poderosas da natureza, colidem nas telonas em uma batalha espetacular para todas as idades. TOM & JERRY: O FILME: Disponível em 9 de julho

Uma batalha caótica se inicia entre Jerry, que se refugiou no Royal Gate Hotel, e Tom, que é contratado para expulsá-lo antes que chegue o dia de um grande casamento.

Uma batalha caótica se inicia entre Jerry, que se refugiou no Royal Gate Hotel, e Tom, que é contratado para expulsá-lo antes que chegue o dia de um grande casamento. JUDAS E O MESSIAS NEGRO: Disponível em 30 de julho

Vencedor de dois prêmios da Academia, o filme conta a história de Fred Hampton, um jovem ativista carismático que se torna presidente da sucursal do Partido dos Panteras Negras de Illinois, colocando-o diretamente na mira do governo, do FBI e da polícia de Chicago.

Vencedor de dois prêmios da Academia, o filme conta a história de Fred Hampton, um jovem ativista carismático que se torna presidente da sucursal do Partido dos Panteras Negras de Illinois, colocando-o diretamente na mira do governo, do FBI e da polícia de Chicago. EM UM BAIRRO DE NOVA YORK: Disponível em julho

Uma versão cinematográfica do musical da Broadway em que Usnavi, um simpático dono de uma vinícola de Nova York, economiza cada centavo todos os dias enquanto imagina e canta sobre uma vida melhor.

Estreias de julho da HBO Max: Séries

GOSSIP GIRL: Disponível em 8 de julho

Gossip Girl retorna como a principal fonte na vida escandalosa da elite de Nova Iorque. Uma nova geração de Upper East Siders agora será o alvo, expondo seus escândalos, angústias e fofocas na nova era da mídia social.

Gossip Girl retorna como a principal fonte na vida escandalosa da elite de Nova Iorque. Uma nova geração de Upper East Siders agora será o alvo, expondo seus escândalos, angústias e fofocas na nova era da mídia social. NINJIN: Disponível em 9 de julho

Ninjin é um coelho preocupado apenas com uma coisa, transformar-se em um mestre ninja à altura de seus ancestrais.

Ninjin é um coelho preocupado apenas com uma coisa, transformar-se em um mestre ninja à altura de seus ancestrais. OS AUSENTES: Disponível em 22 de julho

Série dramática que conta a história de uma agência que investiga pessoas desaparecidas no Brasil.

Série dramática que conta a história de uma agência que investiga pessoas desaparecidas no Brasil. SUPERMAN AND LOIS: Disponível em 22 de julho

A história de Superman, o super-herói mais famoso do mundo e sua companheira, a jornalista mais famosa dos quadrinhos, que também terão que lidar com todo o estresse, pressões e complexidades que vêm com a paternidade e o trabalho na sociedade atual.

A história de Superman, o super-herói mais famoso do mundo e sua companheira, a jornalista mais famosa dos quadrinhos, que também terão que lidar com todo o estresse, pressões e complexidades que vêm com a paternidade e o trabalho na sociedade atual. GENERA+ION: Disponível em 29 de julho

Nova série Max Original que explora a sexualidade de estudantes do ensino médio em um mundo moderno.

Nova série Max Original que explora a sexualidade de estudantes do ensino médio em um mundo moderno. TREM INFINITO: LIVRO 3: Disponível em 29 de julho

Tulip, uma garota muito confiante, descobre um misterioso trem com um universo diferente dentro de cada vagão.

Estreias de julho da HBO Max: Especiais