Maria Lina Deggan toma a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus

02/07/2021 | 14:10



Maria Lina Deggan, que é noiva de Whindersson Nunes, acabou mostrando para os seus fãs e seguidores das redes sociais que acabou tomando a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus.

A estudante postou a foto da caderneta de vacinação e nos Stories ainda escreveu viva o SUS! O humorista ainda não mostrou em suas redes sociais se tomou a primeira dose do imunizante.

Lembrando que o casal está passando pelo luto da perda do primeiro filho deles que nasceu prematuro de apenas 22 semanas, no final de maio e acabou morrendo alguns dias depois do nascimento.